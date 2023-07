Indiana Jones e il Quadrante del Destino, debutto 'fiacco' da 60 milioni al box office USA

Con un debutto da 60 milioni di dollari al box office USA raccolti in 4.600 sale, e una media per sala di 13.043 dollari, Indiana Jones e il Quadrante del Destino zoppica un po' e delude in parte le aspettative di chi sperava nel botto per risollevare il botteghino americano estivo che stenta a decollare. Come nota Variety, 20 milioni sono una discreta cifra per un film che ha un target più anziano, ma Indiana Jones e il Quadrante del Destino è anche uno dei film più costosi di sempre con il suo budget di 295 milioni. Ci vorrà un'impresa eroica che metterà alla prova anche una leggenda duratura come l'archeologo di Harrison Ford affinché il quinto capitolo dello storico franchise diventi redditizio per i suoi produttori. Qui la nostra recensione di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, che vede nel cast anche Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge e tante altre star.

Dopo il colpo di coda che, nel passato weekend, lo ha riportato in vetta alla classifica degli incassi a quattro settimane dall'uscita, Spider-Man: Across the Spider-Verse è comunque secondo e incassa altri 11,5 milioni che lo portano a 339,8 milioni totali. È raro che un film ritorni in cima alle classifiche così tanto tempo dopo l'uscita, specialmente nel caldo della stagione cinematografica estiva, eppure l'amichevole Uomo Ragno di quartiere si gode il successo imprevisto continuando a macinare incassi. Qui trovate la nostra recensione di Spider-man: Across the Spider-Verse.

Elemental: una scena del film

Dopo un'apertura tutt'altro che brillante, il film d'animazione Disney/Pixar Elemental scivola al terzo posto aggiungendo 11,3 milioni agli incassi che arrivano a quota 88,7 milioni in patria e 121 milioni a livello globale. La pellicola, che sembra dar segni di ripresa dopo aver segnato la seconda peggior apertura nella storia di Pixar, ruota attorno al rapporto tra due elementi apparentemente opposti, fuoco e acqua, come rivela la nostra recensione di Elemental.

Stabile al quarto posto troviamo Fidanzata in Affitto. La scatenata commedia vietata ai minori con Jennifer Lawrence incassa altri 7,5 milioni attestandosi a 29,3 milioni complessivi, risultato inferiore alle aspettative vista la presenza di una diva come la Lawrence. Qui trovate la recensione di Fidanzata in Affitto, che ha incassato 9,5 milioni sui mercati esteri di 48 paesi. Numeri promettenti considerato che le commedie tendono ad avere un fascino limitato all'estero.

Ancora quinto Transformers: Il Risveglio, che incassa altri 7 milioni, superando i 136 milioni in sei settimane. Da tener conto che il film di Steven Caple Jr. interpretato da Anthony Ramos e Dominique Fishback è costato 200 milioni di dollari. Qui la nostra recensione di Transformers: Il risveglio.

Flop disastroso per il cartoon DreamWorks Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli, che apre solo al sesto posto con 5,2 milioni di incassi da 3.400 sale e una media per sala di 1.529 dollari.