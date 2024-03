Indiana Jones: il cofanetto con i film della saga in 4K è in sconto su Amazon

Un'offerta irripetibile per gli appassionati della saga con Harrison Ford

Come ci ha dimostrato con la sua ultima avventura, arrivate nelle sale lo scorso anno, Indiana Jones non passa mai di moda e così anche l'affetto degli appassionati di questa leggendaria saga creata da Steven Spielberg e George Lucas.

Gli amanti dell'archeologo avventuriero potranno gustarsi i primi quattro film del franchise, quelli diretti da Spielberg, in una volta sola grazie all'esclusivo cofanetto che include le versioni in alta definizione 4K delle pellicole.

Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo l'articolo Indiana Jones 4-Movie Collection è disponibile a 39,99€, con uno sconto del 10% sul prezzo consigliato (44,60€). Se interessati al recupero, o anche soltanto a ricevere informazioni aggiuntive sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

La prima inquadratura di Indiana Jones nella saga

I primi quattro film della saga sono disponibili in 4K Ultra HD con Dolby Vision e HDR-10, per una qualità delle immagini ultra vivida. Ogni film è stato meticolosamente rimasterizzato dalle scansioni 4K dei negativi originali con un ampio lavoro sugli effetti visivi per garantire un'immagine incontaminata e di altissima qualità.

Sebbene le attese fossero molte per il nuovo capitolo, che ha visto l'esordio nel franchise di James Mangold al posto di Spielberg, Indiana Jones e il Quadrante del Destino non ha fatto faville al box-office, anzi.

Harrison Ford su Indiana Jones: "Sono l'unico che può interpretarlo!"

Il film si è rivelato un sonoro flop, con soli 385 milioni di dollari di incasso a fronte del faraonico budget di quasi 300 milioni.