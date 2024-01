Oscar 2024, John Williams e Martin Scorsese fanno la storia: sono le persone più nominate in vita

Le nomination agli Oscar 2024 hanno consentito a John Williams e Martin Scorsese di fare la storia dei premi.

Williams, 91 anni, già il più nominato in vita e il secondo in assoluto dopo Walt Disney, ha aggiunto una nomination al suo palmares per la colonna sonora originale di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, la sua 54ª in assoluto. Allo stesso tempo, Scorsese ha superato Steven Spielberg diventando il regista vivente con il maggior numero di nomination agli Oscar, 10, grazie alla nomination alla regia per Killers of the Flower Moon.

Per Williams si tratta della seconda nomination consecutiva agli Oscar; l'anno scorso era stato nominato nella stessa categoria per The Fabelmans, diventando a 90 anni il più anziano candidato agli Oscar.

John Williams e Indiana Jones, binomio vincente

Le nomination di Williams abbracciano sette diversi decenni, con la prima ottenuta nel 1968 per La valle delle bambole. Ricordiamo anche che il compositore è stato nominato per la colonna sonora di ben quattro dei cinque film del franchise di Indiana Jones. L'unico per il quale non è stato candidato è Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, che non ricevette nessuna nomination agli Oscar 2009.

Indiana Jones 5: l'iconico compositore John Williams è prossimo al ritiro?

Proprio recentemente, Williams aveva fatto dietrofront sulla sua decisone di ritirarsi dall'attività:

"Se arrivasse un film che mi interessa molto, con un programma che sarei in grado di affrontare, allora non lo escluderei. Tutto è possibile. Tutto è davanti a noi", aveva dichiarato a dicembre. "Solo i nostri limiti ci frenano. O, per dirla in modo più semplice: mi piace tenere la mente aperta".

Con le sue 10 nomination alla regia, che vanno da Toro scatenato del 1980 a Killers of the Flower Moon di quest'anno, Scorsese è il secondo regista più nominato di tutti i tempi, dietro solo al compianto William Wyler (12). Spielberg occupa attualmente il terzo posto con nove nomination.

Killers Of The Flower Moon, Martin Scorsese: "Era un film tutto su maschi bianchi e ciò mi preoccupava"

Scorsese ha vinto una sola volta nella categoria per The Departed - Il bene e il male. Williams ha vinto cinque volte l'Oscar per Il violinista sul tetto, Lo squalo, Guerre stellari, E.T. L'Extraterrestre e Schindler's List.