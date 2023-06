Jennifer Lawrence: 'Agli attori di metodo preferisco Christian Bale, era pronto in 10 secondi'

Mentre in questi giorni è uscito nelle sale Fidanzata in affitto, che la vede protagonista, Jennifer Lawrence ha avuto modo di discutere con la stampa e di dire la sua sul cosiddetto "metodo" di recitazione, al quale preferisce di gran lunga l'approccio di Christian Bale.

L'attrice Premio Oscar ha espresso il suo timore nel lavorare con un attore che fa uso del metodo. Nel corso della sua carriera, la Lawrence ha lavorato con pesi massimi della recitazione come Leonardo DiCaprio (in Don't Look Up) e Christian Bale (in American Hustle - L'apparenza inganna), ma nessuno di loro ha raggiunto livelli di estremismo tali da mettere a disagio l'attrice anche solo per una conversazione.

"Sarei nervosa a lavorare con qualcuno che utilizza il metodo", ha detto la Lawrence. "Non avrei idea di come parlare con loro. Devo rimanere anch'io nel personaggio? Questo mi renderebbe nervosa. Non ho mai visto un altro processo [di recitazione] che mi abbia incuriosito di più".

La Lawrence ha dichiarato che lavorare con Bale in American Hustle ha cambiato il suo modo di recitare, poiché ha visto il Premio Oscar entrare e uscire dal personaggio durante le riprese. Secondo la Lawrence, il processo di recitazione di Bale non consisteva nel rimanere nel personaggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma nell'entrare nel personaggio quando la macchina da presa era pronta a filmare.

"Sono sempre stata molto "on-off", "on-off", fino a quando non ho fatto American Hustle e ho lavorato con Christian Bale", ha detto la Lawrence. "Ho notato che quando la macchina da presa iniziava a girare e la troupe iniziava a prepararsi, a 10 secondi dall'azione, lui iniziava a prepararsi. L'ho visto e ho pensato: 'Mi sembra un'ottima idea'. Così ho iniziato a farlo".