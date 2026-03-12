Il Diavolo veste Prada 2: svelati i secchielli dei popcorn 'fashion' in occasione del via alle prevendite

Il l 29 aprile arriverà nelle sale italiane l'atteso sequel con star Meryl Streep e, per l'occasione, è stato realizzato del merchandise davvero speciale.

Arriverà il 29 aprile nei cinema italiani l'atteso Il Diavolo Veste Prada 2, il sequel della commedia cult, e nella giornata di oggi sono stati svelati i design dei secchielli dei popcorn ispirati al film che saranno in vendita negli anni USA, oltre ad aver annunciato l'apertura delle prevendite dei biglietti.

La lista delle sale in cui sarà proiettato il film targato 20th Century Studios è in continuo aggiornamento e i fan potranno già scoprire dove poter assistere al secondo capitolo della storia di Andy.

I nuovi promo del film Il Diavolo veste Prada 2

Per annunciare l'inizio della vendita dei biglietti, online sono stati condivisi anche due nuovi video promozionali. Grazie ai contenuti inediti del film Il Diavolo Veste Prada 2 si vede così l'arrivo di Miranda a casa di Andy per annunciarle che c'è del lavoro da fare.

La direttrice di Runway viene inoltre mostrata in altre scene in cui usa il suo proverbiale sarcasmo tagliente sul lavoro, tra outfit bocciati e critiche alle proposte compiute sul lavoro.

Per accedere alla prenotazione dei biglietti nelle sale italiane si può visitare il sito https://www.thedevilwearsprada.it/, in continuo aggiornamento.

A quasi vent'anni dalle loro iconiche interpretazioni nei panni di Miranda, Andy, Emily e Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nelle eleganti strade di New York City e nei lussuosi uffici di Runway.

Il film riunisce il cast originale con il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, e introduce una serie di nuovi attori tra cui Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak e Conrad Ricamora. Tracie Thoms e Tibor Feldman riprendono i loro ruoli di "Lily" e "Irv" dal primo film.

I secchielli per i popcorn da collezione

Negli Stati Uniti è stato annunciato che la catena AMC Theatres permetterà ai fan di acquistare un secchiello per i popcorn da collezione che riproduce una borsa rossa. L'oggetto, già molto ambito dai fan della commedia cult, verrà dato insieme a un paio di occhiali da sole e a un numero di Runway Magazine.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nel sequel (qui potete vedere il trailer), secondo le anticipazioni diffuse online, Miranda dovrà fare i conti con il declino della carta stampata e si ritroverà a scontrarsi con la sua ex assistente Emily, interpretata da Emily Blunt, che ora lavora per un'azienda che potrebbe aiutare la rivista grazie alle inserzioni pubblicitarie.