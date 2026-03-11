Harry Potter: Daniel Radcliffe rivela la sua reazione alla citazione della saga in Il diavolo veste Prada

L'interprete dei film tratti dai romanzi scritti da J.K. Rowling ha raccontato che ha visto la commedia cult insieme alle sue co-star.

Una delle scene più memorabili della commedia Il Diavolo veste Prada è il momento in cui Miranda chiede ad Andy di consegnare alle sue figlie una copia del romanzo ancora inedito della saga di Harry Potter.

Nel lungometraggio il personaggio interpretato da Anne Hathaway sfrutta tutte le sue connessioni e riesce nell'impresa considerata impossibile, non venendo così licenziata.

La reazione della star alla scena cult

Daniel Radcliffe, durante il podcast One Nightstand, ha commentato quel passaggio della storia raccontata in Il diavolo veste Prada. L'attore ha ricordato come anche i protagonisti dei film di Harry Potter non potessero sapere nulla in anticipo rispetto alla pubblicazione dei romanzi di J.K. Rowling.

L'attore ha sottolineato: "Dovevi aspettare fino al giorno dell'uscita. Mi ricordo che nel film Il Diavolo veste Prada c'è una parte della storia in cui deve trovare una versione di Harry Potter prima che venga pubblicato uno dei libri. Mi ricordo che abbiamo tutti guardato quella scena e reagito dicendo: 'Buona fortuna'".

Il tentativo di evitare la condivisione di spoiler

Nonostante la casa editrice Bloomsbury non rivelasse spoiler o anticipazioni, l'interprete di Harry ha ricordato che J.K. Rowling, ogni tanto, condivideva qualche dettaglio in anteprima relativo alla storia dei personaggi, ma era qualcosa che accadeva molto raramente. Daniel ha ribadito: "Penso che Alan Rickman fosse l'unica persona del cast a cui era stato detto qualcosa in anticipo".

In precedenza era stata Bonnie Wright a parlare di quel momento memorabile del film Il Diavolo veste Prada, di cui sta per arrivare nelle sale il sequel (qui potete vedere Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway e una "smemorata" Meryl Streep nel trailer ufficiale), ammettendo: "In realtà, la cosa più irritante che abbia mai visto in un film è ne Il diavolo veste Prada, quando quei due ragazzini ricevono i libri di Harry Potter in anticipo. Ho pensato: 'Stai scherzando? Non succederebbe mai, mai e poi mai!'".