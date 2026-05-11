Mortal Kombat II fa flop fuori dagli USA, Il diavolo veste Prada 2 ancora primo

Mortal Kombat II sconfitto dai tacchi a spillo e dai maglioncini cerulei de Il diavolo veste Prada 2. l'adrenalinico action fantasy tutto combattimenti e arti marziali ispirato al popolare videogame omonimo deve accontentarsi di un secondo post negli Stati Uniti, mentre apre addirittura in terza posizione in Italia .

Il diavolo veste Prada 2 è ancora il titolo da battere

A onor del vero va detto che, in questo weekend cinematografico che so è appena concluso la concorrenza non è mancata. _Come analizzato nella nostra recensione de Il Diavolo veste Prada 2, l'appeal nei confronti della mitica Miranda Priestly di Meryl Streep e del ritorno di Anne Hathaway non è certo venuto meno. Così, dopo un debutto record che lo ha reso la miglior apertura del 2026 in Italia, il sequel consolida gli incassi aggiungendo altri 6,6 milioni di euro nel bel Paese, per un totale da capogiro di 24,6 milioni in due settimane, e 43 milioni in patria, dove raggiunge un totale di 144,8 milioni. Gli incassi globali hanno già superato i 433 milioni.

Meryl Streep e Anne Hathaway con gli occhiali da sole ne Il diavolo veste Prada 2

Completamente diverso l'andamento di Mortal Kombat II, che segna un'apertura da 40 milioni negli USA raccolti in 3.503 sale, con una media per sala di 11.418 dollari. Questo ottimo risultato cambia completamente se si guardano i mercati esteri dove il film segna un pesante flop incassando solo 23 milioni (di cui solo 476.000 euro in Italia, dove l'uscita del film è passata inosservata), per un totale globale di 63 milioni. Il prossimo fine settimana sarà cruciale per il sequel, soprattutto considerando l'imminente uscita di un nuovo film di Star Wars, The Mandalorian and Grogu.

Le pecore detective di Hugh Jackman alla prova del botteghino

L'attenzione del botteghino si concentra su un altro atteso debutto, di cui parliamo nella recensione di Pecore sotto copertura. La folle commedia gialla "pastorizia" con Hugh Jackman, che vede un gruppo di pecore appassionate di romanzi gialli indagare sulla misteriosa morte del pastore, debutta in quarta posizione in Italia, dove incassa 414.000 euro da 266 sale. Quarto posto anche al botteghino USA, con 15,9 milioni di incassi da 3.457 sale, con una media per sala di 4.603 dollari.

Botteghini allineati anche per il debutto di Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour (3D), documentario musicale firmato da James Cameron che incassa 300.000 euro in Italia e 7,5 milioni negli USA, per un totale globale di 28 milioni.