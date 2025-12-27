Il Diavolo veste Prada 2, il trailer conquista un record per il 2025, superando anche The Odyssey e Avatar

La moda e il cinema tornano a intrecciarsi con forza: il trailer di Il Diavolo veste Prada 2 ha infranto ogni record di visualizzazioni, dimostrando che l'attesa per il sequel della commedia cult del 2006 è più alta che mai.

Il teaser di Il Diavolo veste Prada 2 ha stabilito un record nel 2025 con 181 milioni di visualizzazioni in 24 ore, superando tutte le altre anteprime cinematografiche e confermando l'attesa per il ritorno di Miranda Priestly sul grande schermo.

Il fenomeno del trailer record

Secondo Forbes, il teaser di un minuto dedicato a Il diavolo veste Prada 2 ha fatto la storia, diventando il trailer più visto del 2025. Con 181 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore, il video ha stabilito il miglior debutto mai registrato per un trailer di commedia, staccando di netto i concorrenti. Subito dietro si piazzano due adattamenti live-action Disney: il remake di Moana, con 161 milioni di visualizzazioni, e Lilo & Stitch, con 149 milioni. Ecco la classifica completa:

"The Devil Wears Prada 2" - 181.5M

"Moana" (2026) - 161.2M

"Lilo & Stitch" (2025) - 149.4M

"The Fantastic Four: First Steps" - 144.1M

"Toy Story 5" - 133.6M

"Avatar: Fire and Ash" - 127.6M

"Zootopia 2" - 125.6M

"The Odyssey" - 121.4M

"Michael" - 113.9M

"Wicked: For Good" - 113M

In questo panorama dominato da sequel e reboot, l'unica eccezione è il biopic Michael, sulla vita di Michael Jackson, che ha conquistato l'ottavo posto. Il risultato sottolinea non solo la popolarità della saga, ma anche la curiosità globale per il ritorno di Miranda Priestly e della sua iconica eleganza.

Cast, produzione e aspettative per il sequel

Il Diavolo veste Prada 2, atteso nelle sale il 1° maggio 2026, riunisce il cast storico: Meryl Streep torna come Miranda Priestly, affiancata da Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Tra le new entry, spicca Kenneth Branagh nel ruolo del marito di Miranda.

Meryl Streep ne Il Diavolo veste Prada

Dietro le quinte ritroviamo il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, pronti a ricreare il mondo elegante e spietato della moda con un tocco contemporaneo. Il primo film aveva incassato 326 milioni di dollari nel mondo e conquistato una nuova vita tramite home video e streaming, diventando un classico moderno.

Con il teaser da record e il ritorno del cast, il sequel si prepara a superare il successo del passato, offrendo al pubblico non solo glamour e tensione drammatica, ma anche un affresco dei retroscena della moda più spietata. Il trailer stesso diventa un simbolo dell'attesa collettiva, segnalando che il fascino e l'autorità di Miranda Priestly restano irresistibili, pronti a sedurre e sorprendere ancora una volta.