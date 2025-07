Il Diavolo veste Prada 2: il ritorno di Emily Blunt nelle nuove foto dal set

Le riprese del film Il Diavolo veste Prada 2 sono in corso e le nuove foto dal set rivelano il ritorno di Emily Blunt, ma non solo.

Per la gioia dei fan della commedia ispirata al romanzo scritto da Lauren Weisberger, gli scatti permettono di rivedere in azione alcune delle star che erano coinvolte nel primo capitolo della storia.

Il ritorno di Emily

Attualmente non sono stati svelati i dettagli della trama, tuttavia negli eventi sarà coinvolta anche Emily Charlton, l'assistente di Miranda Priestly, il ruolo affidato al premio Oscar Meryl Streep. Emily Blunt è stata immortalata dai fotografi sul set del sequel del cult Il diavolo veste Prada, permettendo inoltre di rivedere l'attrice con i capelli rossi che avevano contraddistinto il look del personaggio nel primo capitolo della storia.

Sul set sono stati impegnati anche Anne Hathaway, che riprende la parte di Andrea "Andy" Sachs e aveva annunciato il via alle riprese, Stanley Tucci che è Nigel, e Simon Baker che aveva il ruolo del giornalista Christian Thompson.

Emily Blunt, dopo Il diavolo veste Prada, ha avuto una carriera ricca di successi con film come The Young Victoria, Looper, Edge of Tomorrow, Il ritorno di Mary Poppins, A Quiet Place, Sicario, Oppenheimer e The Fall Guy.

Chi tornerà in Il diavolo veste Prada 2

Sul set del sequel, in precedenza, erano stati immortalati anche Tracie Thomas e Tibor Feldman che riprendono la parte di Lily e Irv Ravitz.

Nel cast ci saranno inoltre star come Kenneth Branagh, che sarà il marito di Miranda, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Helen J. Shen, Conrad Ricamora e Caleb Hearon.

Confermata inoltre la presenza di Rachel Bloom, star della comedy Crazy Ex-Girlfriend, e di Patrick Brammall che avrà il ruolo dell'uomo che ha una storia d'amore con Andy.

Tra le star del primo film che non ritorneranno, invece, ci saranno Adrian Grenier, che aveva la parte di Nate, e Gisele Bundchen che aveva interpretato Serena, una delle ragazze che lavorava negli uffici di Runway.

Le prime anticipazioni sul sequel

Nei video girati sul set di New York in questi giorni si è vista Anne Hathaway dover rispondere a una telefonata che sembra urgente e la costringe a correre, probabilmente da Miranda. L'iconica direttrice di Runway è stata invece ritratta mentre sale su una macchina e ignora l'ex assistente, oltre a essere in qualche ufficio insieme all'ex assistente e a Nigel.

Attualmente, tuttavia, non sono emersi importanti elementi legati alla situazione dei vari personaggi.

Alla regia sarà impegnato nuovamente David Frankel e gli spettatori dovranno aspettare il mese di maggio 2026 per vedere nelle sale il ritorno di Miranda Priestly.