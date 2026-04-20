Avengers: Doomsday, Kevin Feige sul ritorno di Robert Downey Jr.: "Facciamo quello che ci pare"

Marvel riporta Robert Downey Jr. nel MCU con una svolta inattesa: sarà Doctor Doom in Avengers: Doomsday. Tra multiverso, cast gigantesco e ambizioni narrative, Kevin Feige e i fratelli Russo raccontano una delle mosse più audaci del franchise.

Da Iron Man a Doctor Doom: la scommessa narrativa di Marvel

Il ritorno di Robert Downey Jr. nell'universo Marvel non segue la strada della nostalgia, ma quella della reinvenzione. Dopo aver incarnato per oltre un decennio Tony Stark, figura cardine del MCU, l'attore si prepara a vestire i panni di Victor Von Doom, uno dei villain più iconici della cultura fumettistica. Una scelta che, più che sorprendere, sembra voler ridefinire le regole del gioco.

Avengers: Doomsday - Robert Downey Jr. come Doctor Doom

A spiegare la logica dietro questa decisione è Kevin Feige, mente creativa del franchise, che ha raccontato come il legame con l'attore non si sia mai davvero interrotto: "Non abbiamo mai perso i contatti con Downey". L'idea di un ritorno ha iniziato a prendere forma circa tre anni e mezzo fa, proprio mentre si sviluppava il progetto di portare Doctor Doom sul grande schermo.

Il contesto ha fatto il resto. Downey si trovava nel pieno di una nuova consacrazione artistica, con premi e riconoscimenti che lo riportavano al centro del discorso cinematografico globale. Da qui, l'intuizione: "È il nostro universo. È un multiverso. Possiamo fare quello che vogliamo. Ha interpretato l'eroe più iconico. Facciamogli interpretare il villain più iconico". Una frase che racchiude l'essenza dell'operazione Marvel, fondata sulla libertà narrativa del multiverso, dove identità e ruoli possono essere ribaltati senza perdere coerenza.

Il risultato promette una stratificazione interessante. Il pubblico porterà con sé il ricordo di Tony Stark, ma dovrà confrontarsi con una figura opposta, più oscura e complessa. Non si tratta solo di casting, ma di un gioco metacinematografico che sfrutta la memoria collettiva degli spettatori per amplificare l'impatto emotivo del racconto.

Un villain "oltre ogni misura" e un universo in collisione

Se il volto di Doctor Doom segna già una svolta, la portata narrativa di Avengers: Doomsday sembra spingersi ancora oltre. I fratelli Russo, tornati dietro la macchina da presa, descrivono il personaggio come una forza quasi incontenibile: "Il suo potere è così immenso e così oltre". Un'espressione che suggerisce un antagonista capace di ridefinire gli equilibri stessi del MCU.

Robert Downey Jr. e Chris Evans al CinemaCon 2026

Questa potenza, però, non rappresenta un limite creativo, ma un'opportunità. Anthony Russo sottolinea come proprio l'estremità del potere apra spazi nuovi per l'esplorazione psicologica: vulnerabilità, crepe interiori, fragilità da proteggere. In altre parole, la vera tensione narrativa si giocherà meno sul piano fisico e più su quello umano, dove anche un'entità apparentemente invincibile può rivelare punti deboli.

A rendere il quadro ancora più ambizioso contribuisce la struttura del film, che metterà in collisione eroi provenienti da tre universi distinti. Un mosaico narrativo che unisce Avengers originali, X-Men e Fantastici Quattro, creando un campo di battaglia corale e imprevedibile. Sullo sfondo, una minaccia esistenziale che costringe alleanze inedite e scontri spettacolari.

Il cast riflette questa ambizione: da Chris Evans a Chris Hemsworth, passando per Patrick Stewart, Ian McKellen, Pedro Pascal e Florence Pugh, il film costruisce un vero e proprio crocevia generazionale del cinema supereroistico. Le sequenze mostrate al CinemaCon anticipano duelli incrociati e incontri impossibili, alimentando l'idea di un evento più che di un semplice capitolo.

Con uscita fissata per il 18 dicembre, Avengers: Doomsday si presenta come un punto di svolta. Non solo per il ritorno di una delle sue stelle più brillanti, ma per la volontà di riscrivere le coordinate emotive e narrative di un universo che, ancora una volta, sceglie di sorprendere cambiando pelle.