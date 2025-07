Il diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway festeggia il primo ciak: virale il TikTok con il maglione ceruleo

Anne Hathaway ha condiviso un video su TikTok diventato ben presto virale in cui conferma velatamente l'inizio delle riprese de Il diavolo veste Prada 2, con alcuni riferimenti espliciti.

L'attrice è pronta a riprendere il ruolo di Andy Sachs, l'ex assistente di Miranda Priestly, tirannica direttrice di Runway nel film del 2006 con Meryl Streep e Emily Blunt.

Anne Hathaway annuncia l'inizio delle riprese di Il diavolo veste Prada 2

Nel primo film, Andy usava lo spazzolino manuale per prepararsi al colloquio da Runway mentre nel nuovo video, Hathaway, con i capelli spettinati proprio come Andy all'inizio del film, utilizza uno spazzolino elettrico ma il riferimento è evidente.

Ancor di più lo è quello del maglione che indossa l'attrice nella clip: blu ceruleo, identico a quello della famosa scena in cui Miranda la riprende nel suo ufficio per la presunta sciatteria del suo vestiario, e soprattutto per ignorarne la storia nel mondo della moda.

Tantissimi i commenti al video, tra chi ha citato la battuta di Miranda nel film e chi sottolinea euforico la presenza del maglione: "Mi sento come un bambino che aspetta il Natale per il sequel di Il diavolo veste Prada!!!" ha scritto un utente.

La famosa scena de Il diavolo veste Prada con il maglione blu ceruleo

Nella sequenza, una delle più famose del film, Andy rideva tra sé durante una riunione editoriale, mentre la redazione esaminava gli outfit da sottoporre a Miranda per un servizio fotografico.

Ad entrare nell'immaginario collettivo è la risposta di Miranda Priestly, meravigliosamente interpretata da Meryl Streep: "Capisco, pensi che questo non abbia nulla a che fare con te. Vai nel tuo armadio e scegli, non so, quel maglione blu informe, per esempio, perché vuoi dire al mondo che ti prendi troppo sul serio per preoccuparti di ciò che indossi" esordisce con uno sguardo di fuoco la direttrice del magazine.

Meryl Streep in una scena di Il diavolo veste Prada

"Ma quello che non sai è che quel maglione non è solo blu, non è turchese, non è lapislazzuli, è effettivamente ceruleo. [...] Poi è filtrato giù fino a un angolo tragico e casual dove l'hai pescato da un cestone degli sconti. Quel blu rappresenta milioni di dollari e innumerevoli posti di lavoro, ed è quasi comico che tu pensi di aver fatto una scelta che ti esenti dall'industria della moda". Nel sequel tornerà anche Stanley Tucci nel ruolo di Nigel.