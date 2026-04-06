Il Diavolo Veste Prada 2: Anne Hathaway torna a lavorare a Runway nel trailer finale

20th Century Studios ha condiviso online il trailer finale dell'atteso film Il Diavolo Veste Prada 2, in arrivo nelle sale italiane il 29 aprile.

Oltre al video inedito, online sono stati condivisi anche i character poster del progetto che riporta sul grande schermo la storia ambientata nel mondo della moda e dell'editoria.

Cosa mostra il trailer finale

Nel nuovo filmato promozionale del sequel della commedia cult, si vede Andrea (il personaggio interpretato da Anne Hathaway) ritornare nella redazione di Runway, dove racconta la sua esperienza alla giovane che lavora come assistente, ricordando come avesse avuto l'occasione di partecipare alla settimana della moda a Parigi e non solo.

Il trailer finale del film Il Diavolo Veste Prada 2 regala poi nuovi taglienti commenti di Miranda (Meryl Streep), consigli di moda e tanti momenti glamour.

Il video è inoltre accompagnato dal brano originale Runway, interpretato da Lady Gaga e Doechii.

Nuovi look memorabili

Attualmente è ancora in corso il tour mondiale per promuovere il film, iniziato nei giorni scorsi a Città del Messico. In questi giorni, infatti, le due protagoniste, Meryl Streep e Anne Hathaway hanno fatto tappa a Tokyo. Il tour proseguirà nelle sole città di Seul e Shanghai, per poi continuare con la prima mondiale del film a New York e concludersi con la premiere europea a Londra.

Il Diavolo Veste Prada 2: il nuovo character poster di Meryl Streep

Il Diavolo Veste Prada 2: il nuovo character poster di Anne Hathaway

Il film riunisce il cast originale della commedia, che aveva potuto contare su un budget non particolarmente elevato, con il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, e introduce una serie di personaggi nuovi, tra cui quelli interpretati da Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen e B.J. Novak. Tracie Thoms e Tibor Feldman riprendono i loro ruoli di "Lily" e "Irv" dal primo film.

Il Diavolo Veste Prada 2 è prodotto da Wendy Finerman, con Michael Bederman, Karen Rosenfelt e Aline Brosh McKenna come executive producer. Online è già possibile prenotare i biglietti per le proiezioni sul sito: https://www.thedevilwearsprada.it/.

Il Diavolo Veste Prada 2: il nuovo character poster di Emily Blunt