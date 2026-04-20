Highlander: Russell Crowe anticipa la trasformazione fisica in una foto

Dopo la gustosa anteprima del CinemaCon di Las Vegas, Russell Crowe ha anticipato una nuova trasformazione fisica per il reboot di Highlander, dove affiancherà hhenry Cavill nei panni del mentore Ramirez.

La foto diffusa sui social media dall'attore, che aggiorna costantemente i fan suoi suoi numerosi impegni lavorativi e non, mostra quanto sul serio l'attore premio oscar stia prendendo l'impegno sul set scozzese.

La trasformazione di Russell Crowe sul set di Highlander

Nel reboot diretto da Chad Stahelski del classico fantasy action anni '80, Russell Crowe interpreta Ramirez, il mentore di Connor MacLeod a cui, nell'originale, ha dato volto Sean Connery. La nuova versione vedrà un Ramirez dal fisico ancor più possente, a giudicare dall'immagine diffusa sui social che mostra i muscoli scolpiti dell'attore, frutto di un intenso allenamento anticipato nell'immagine.

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Ad accompagnare la foto la scritta "Ne resterà uno solo...", leit motiv della saga che racconta lo scontro tra immortali per perpetuare la specie. E i fan sono ansiosi di saperne di più, visto che la foto di Crowe ha rapidamente raggiunto oltre un milione di visualizzazioni. In una successiva foto, l'attore ha offerto uno sguardo della location, il suggestivo altopiano scozzese del Quiraing.

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Che cosa aspettarci dal reboot di Highlander

La descrizione delle prime immagini di Highlander mostrate al CinemaCon 2026 hanno anticipato un altro tasso di azione e inseguimenti 'alla John Wick'. Chad Stahelski avrebbe unito scene d'azione ultramoderne e violenza grafica con i fondamentali del film originale, dominato dai duelli con le spade che hanno costretto gran parte del cast a un'attenta preparazione fisica.

Diretto dal regista della saga di John Wick Chad Stahelski, il film in lavorazione si concentrerà su una moderna versione di Connor MacLeod, guerriero immortale che affronta orde di nemici con la sua spada in duelli mozzafiato. Prodotto da Amazon MGM, il video che fornisce un breve assaggio di quanto ci aspetta prossimamente al cinema è stato introdotto da Cavill in un messaggio pre-registrato sul set.

Scritto da Ryan J. Condal, Michael Finch e Kerry Williamson e prodotto da Neal H. Moritz, Highlander vede coinvolto un cast all star che include anche Dave Bautista, Karen Gillan, Jeremy Irons, Djimon Hounsou e Marisa Abela. L'uscita del film è prevista per il 2027.