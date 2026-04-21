Il Diavolo Veste Prada 2: una scena con Sydney Sweeney è stata tagliata

L'attrice era stata avvistata sul set del sequel con star Meryl Streep e Anne Hathaway, ma i ciak non sono stati utilizzati.

Sydney Sweeney avrebbe dovuto apparire nel film Il Diavolo Veste Prada 2, ma la scena di cui era protagonista è stata tagliata.

L'attrice, in queste settimane al centro delle polemiche a causa di alcune controverse sequenze di Euphoria, era stata immortalata sul set del sequel con star Meryl Streep e Anne Hathaway.

La scena tagliata dal sequel

Secondo quanto riportano le fonti di The Hollywood Reporter, Sydney Sweeney aveva interpretato se stessa in una scena della durata di tre minuti. Nella sequenza tagliata dal montaggio finale del film Il Diavolo Veste Prada 2, Emily Charlton, interpretata da Emily Blunt, si occupava del look di una sua cliente, ovvero Sweeney.

Quei minuti sarebbero stati tagliati dalla versione definitiva del film perché non si fondeva bene con il resto della storia del progetto targato Disney.

L'attrice, per ora, non ha parlato del suo cameo e non sono state effettuate dichiarazioni nemmeno da parte del regista e degli altri membri del cast dell'atteso secondo capitolo della storia ambientata nel mondo dell'editoria e della moda.

Cosa racconta Il Diavolo Veste Prada 2

Il film riunisce il cast originale - composto da Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci - della commedia, che aveva potuto contare su un budget non particolarmente elevato, con il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, e introduce una serie di personaggi nuovi, tra cui quelli interpretati da Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen e B.J. Novak. Tracie Thoms e Tibor Feldman riprendono i loro ruoli di "Lily" e "Irv" dal primo film.

Il Diavolo Veste Prada 2 è prodotto da Wendy Finerman, con Michael Bederman, Karen Rosenfelt e Aline Brosh McKenna come executive producer.