John Wick 3: Parabellum, la troupe ha dovuto sfamare un esercito di gatti per finire il film

Se John Wick 3: Parabellum è il capitolo più 'canino' della saga di John Wick, sono stati i gatti a dettar legge sul set arrivando a mettere a repentaglio la lavorazione del film.

Nel film, il personaggio di Keanu Reeves è in fuga perché sulla sua testa pende una taglia di 14 milioni di dollari e questo lo spinge a chiedere aiuto alla sua vecchia amica Sophia (Halle Berry) e ai suoi due pastori belgi Malinois. Se il franchise è noto per l'amore per i cani, visto che il killer si mette in cerca di vendetta dopo la morte del suo cagnolino, in una delle location più caratteristiche, Essaouira, in Marocco, la presenza dei cani non era così gradita, il che ha portato a un'invasione di gatti sul set.

Keanu Reeves e Halle Berry insieme ai loro cani

Guai in Marocco per via degli attori a quattro zampe

Il regista Chad Stahelski ha spiegato che le scene girate in Marocco hanno rischiato di saltare per colpa per un'invasione di gatti randagi.

"I marocchini non sono grandi amanti dei cani", ha detto a Entertainment Weekly. "Adorano i gatti, però. Ce n'erano migliaia. Siamo andati lì d'inverno per i sopralluoghi e non erano così numerosi. Pensavamo, 'Ci sono alcuni gatti qui, troveremo un reparto gatti e li porteremo via tutti'. Arriviamo sul set e c'erano letteralmente un migliaio di gatti. E quei gatti hanno un coraggio da leoni. Non hanno paura di niente. Abbiamo dovuto costruire enormi muri di gabbie. Erano solo gatti randagi, ma volevamo essere bravi a gestirli. Quindi abbiamo costruito delle piccole cucce, li abbiamo messi dentro e li abbiamo dovuti nutrire. Avevamo muri di gatti. Muri di fottuti gatti. La quantità di cibo per gatti... probabilmente davamo da mangiare a più gatti che persone sul set."

Anche Halle Berry ha conferma le problematiche dovute alla presenza dei gatti spiegando: "C'erano cani che correvano dappertutto, c'era Keanu, c'erano tutti questi ragazzi che arrivavano da ogni direzione. Era un caos totale e poi c'erano questi gatti che correvano sul set. Spesso era difficile tenere i cani concentrati, perché vedevano un gatto e scappavano via, e a volte questo poteva rovinare un'intera ripresa perfetta."

Cani, gatti, e killer: un set caotico

Keanu Reeves e Halle Berry in una scena

Un altro problema riguardava la convivenza tra i gatti e i protagonisti canini del film, i pastori belgi Malinois.

"Cosa amano inseguire i Malinois belgi? I fottuti gatti! Mentre Keanu Reeves sta uccidendo dieci tizi da una parte, Halle ne sta uccidendo dieci dall'altra, e c'è lo stuntman su cui il cane deve concentrarsi. Vuoi che il cane si concentri su cosa deve mordere e cosa non deve mordere. Colpisci il bersaglio, giusto? E ci sono dieci gatti che camminano in giro e tu dici: 'Oh, Gesù. Oh, Gesù.' Sei seduto dietro al monitor e dici: 'Cosa sta guardando il cane? Cosa sta guardando il cane? Oh mio Dio, oh mio Dio, sta per mordere. Gestire cani, gatti e persone è stato folle. E hai lo studio in America che ti dice, 'Perché sei un po' in ritardo? Gira la scena del cane! E tu pensi, ìNon parlo la lingua dei cani. Se la parlassi sarei fottutamente ricco!' Ma alla fine, è stato piuttosto divertente".