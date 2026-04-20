I Play Rocky, bufera sul biopic: Sylvester Stallone escluso dal progetto? La risposta del regista

Si solleva la polemica intorno a I Play Rocky, pellicola di Peter Farrelly che racconta la genesi del cult del 1976 Rocky. Dopo le lamentele di Sylvester Stallone per il mancato coinvolgimento, il regista ha fornito la sua versione dei fatti.

Il film che racconta la genesi della pellicola che ha lanciato Stallone nell'olimpo delle star, fruttando tre Oscar e una nomination al futuro divo per la sceneggiatura originale, vede Anthony Ippolito nel ruolo del giovane Stallone. Interpellato dai media, il vero interprete ha spiegato di non essere stato coinvolto nel progetto, affermando di essere rimasto "spiazzato e scioccato" nel leggere la notizia.

"Non c'entro assolutamente nulla. Dato che l'ho vissuto in prima persona, ho pensato di poter partecipare e dare il mio contributo" avrebbe commentato Stallone.

Sly: Sylvester Stallone in una scena del documentario

La risposta di Peter Farrelly: "Forse ne è dimenticato"

Interrogato da The Playlist sulla questione, Peter Farrelly ha assicurato di aver sottoposto a stallone la sua idea prima di procedere con la produzione del film biografico.

"Ho letto le sue dichiarazioni un paio di volte e non sono esatte. Non so di cosa si tratti, ma la prima cosa che abbiamo fatto è stata contattare Sly. Innanzitutto, si trattava di un'altra sceneggiatura scritta da un certo Peter Gamble. Mi è arrivata e ho pensato, 'Sceneggiatura incredibile!'. Quindi mi hanno chiesto, 'Vuoi farla?'. Ho risposto, 'Se Sly è d'accordo'. E così l'hanno mandata a Stallone. L'ha letta. Poi l'ho incontrato al Beverly Hills Hotel di Los Angeles. Gli ho detto, 'Ehi, cosa ne pensi? Non la farò se non mi dai il tuo benestare'. E lui ha risposto, 'Ottimo. Fallo'. E così l'abbiamo fatto. Ma immagino che nel frattempo se ne sia dimenticato. L'unico malinteso che riesco a immaginare è che stesse lavorando alla sua autobiografia. E credo che ci stesse lavorando mentre giravamo il film. E una volta finito, l'ho saputo. E tra l'altro, sarà molto, molto contento perché è una storia fantastica e lui ne esce benissimo".

A conferma della chiosa di Farrell, la la descrizione del primo trailer di I Play Rocky, mostrato al CinemaCon, che ha riscosso notevole entusiasmo. Grande interesse avrebbe attirato l'interpretazione di Anthony Ippolito, unita alla sua somiglianza fisica con il giovane Stallone, mix perfetto per raccontare l'inizio della carriera del divo.

Il trailer ha svelato, inoltre, Matt Dillon nel ruolo di Frank Stallone Sr., che prova a smontare l'entusiasmo dell'aspirante attore il quale però decide di non mollare e di realizzare il suo film nonostante tutte le difficoltà.

L'uscita di I Play Rocky è fissata per fine novembre, in concomitanza con il cinquantesimo anniversario di Rocky.