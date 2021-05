Il cattivo poeta con Sergio Castellitto guida il box office italiano

Il cattivo poeta: Sergio Castellitto in una sequenza

Il cattivo poeta, interpretato da Sergio Castellitto, debutta in prima posizione al box office italiano con un incasso di 198.725 euro da 322 sale, e una media per sala di 617 euro. La lenta e faticosa ripresa delle sale italiane passa attraverso un'uscita di prestigio che vede Castellitto nei panni del poeta Gabriele D'Annunzio in un biopic dedicato a una delle figure chiave della storia moderna, ma poco raccontata dal nostro cinema. Come indica la recensione de Il cattivo poeta, il film di Gianluca Jodice racconta l'inverno della vita del grande poeta e il tramonto di una nazione intera alle porte della seconda guerra mondiale.

In seconda posizione troviamo un altro debutto, lo scatenato film danese Un altro giro di Thomas Vinterberg, Oscar per il miglior film straniero. Quasi 150.000 euro incassati in 238 sale e una media per sala di circa 630 euro per il film incentrato su un gruppo di insegnanti di mezza età dediti a un esperimento con l'alcool nel tentativo di migliorare le loro frustranti esistenze. Qui la nostra recensione di Un altro giro, interpretato dalla star danese Mads Mikkelsen.

Nomadland: Francis McDormand durante una scena del film

Dopo tre settimane in testa al botteghino italiano, Nomadland scivola al terzo posto. Il film, vincitore di tre Oscar tra cui quelli per miglior film, regia e miglior attrice protagonista, incassa altri 118 mila euro arrivando a un totale di 1 milione 239 mila euro. Come sottolinea la nostra recensione di Nomadland, la straordinaria Frances McDormand interpreta Fern, una donna che vive nel suo furgone dopo che la sua esistenza è stata sconvolta da una tragedia.

Debutto in sordina per l'horror di Evan Spiliotopoulos Il Sacro Male, che incassa 103.000 euro da 183 sale, con una media per sala di 562 euro. Il Sacro Male, interpretato da Jeffrey Dean Morgan, racconta la storia di Alice, una ragazza non udente che, dopo una presunta apparizione della Vergine Maria, riacquista la capacità di sentire e di parlare e, inspiegabilmente, impara a guarire i malati. La notizia si diffonde e in molti accorrono nella piccola città del New England per assistere ai miracoli. Tra questi un giornalista in disgrazia, Gerry Fenn, che spera di rilanciare la propria carriera indagando sull'accaduto. Quando cominciano a verificarsi una serie di eventi terrificanti, il giornalista inizia a domandarsi se questi presunti miracoli siano opera della Vergine Maria o di qualcosa di più sinistro.

Quinto, il cartoon 100% Lupo che apre con 93.760 euro raccolte in 188 sale. Qui la recensione di 100% Lupo, storia di Freddy Lupin, legittimo erede di una famiglia di rispettabili lupi mannari.