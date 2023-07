Il cattivo poeta stasera su Rai 3: trama e cast del film su gli ultimi anni di Gabriele D'Annunzio

Stasera, 7 luglio 2023, in prima serata su Rai 3, va in onda Il cattivo poeta, nuovo appuntamento con il ciclo 'XX Secolo', che propone film italiani e stranieri in prima visione, che raccontano personaggi e fatti reali, eventi piccoli e grandi, accaduti nel corso del '900. Il regista che ha affrontato gli ultimi anni di Gabriele D'Annunzio è Gianluca Jodice, autore anche della sceneggiatura. Michele Braga è l'autore della colonna sonora. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Il cattivo poeta: Sergio Castellitto in una scena

Il cattivo poeta: Trama

È il 1936. Giovanni Comini è stato promosso Federale dallo Stato fascista, divenendo il più giovane camerata italiano a ricoprire quel grado. La decisione è arrivata per volontà di Achille Starace, segretario del Partito e referente diretto di Mussolini.

Comini deve subito passare all'azione. Viene convocato a Roma per una delicata missione: sorvegliare il poeta Gabriele D'Annunzio e accertarsi che egli non trami contro il fascismo, fermandone ogni eventuale iniziativa. Nonostante l'entusiasmo per l'impresa di Fiume, e gli echi irredentisti cavalcati da D'Annunzio nei giorni seguenti alla fine della Prima Guerra Mondiale, poi intercettati anche dal duce nella sua scalata al potere, il poeta appare ultimamente contrariato nei confronti del governo, non contento per la piega dittatoriale ormai in vigore da troppo tempo nel Paese. Conoscendo la sua capacità di sobillare le folle, Mussolini teme che l'intellettuale possa danneggiare la sua imminente alleanza con la Germania di Hitler.

Ma il disegno politico di cui Comini è solo un piccolo esecutore inizierà a veder crollare i propri contorni, e il giovane federale, diviso tra la fedeltà al Partito e la fascinazione per il poeta, finirà per mettere in serio pericolo la sua avviata carriera.

Il cattivo poeta: Sergio Castellitto durante una scena

Il cattivo poeta: Curiosità

Il cattivo poeta è stato presentato in anteprima alla Festa della Rivoluzione di Pescara l'8 settembre 2020 e agli Incontri del Cinema d'Essai a Mantova il 7 ottobre 2020. La chiusura delle sale cinematografiche italiane per l'emergenza sanitaria ne ha rinviato l'uscita al 20 maggio 2021.

Gran parte della pellicola è stato girata all'interno del Vittoriale degli Italiani, sul Lago di Garda. Brescia e Roma sono le altre location.

Il cattivo poeta, Sergio Castellitto: "D'Annunzio? Una rock star moderna"

Il film è stato premiato ai Nastri d'Argento 2021 per la Migliore fotografia e i Migliori costumi.

Gianluca Jodice ha ricevuto la nomination come Miglior regista esordiente ai Nastri d'Argento 2021 e ai David di Donatello 2022.

Il cattivo poeta: una foto dal set

Il cattivo poeta: Interpreti e personaggi

Il cattivo poeta: Sergio Castellitto in una sequenza

Il cattivo poeta: Trailer e recensione

Il cattivo poeta è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.4 su 10