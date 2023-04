Harry Potter: la reazione dei fan al reboot e al coinvolgimento di J.K. Rowling non è delle migliori

Le prime indiscrezioni su una possibile serie reboot di Harry Potter hanno scatenato le feroci critiche dei fan, soprattutto per via del coinvolgimento di J.K. Rowling.

Al momento non c'è nulla di confermato, ma le prime indiscrezioni sull'arrivo di un reboot di Harry Potter, uno dei franchise più amati di sempre, in chiave televisiva per HBO Max non sarebbero state accolte in maniera positiva dai fan. Secondo quanto anticipato, la serie reboot su Harry Potter verrà sviluppata per HBO Max e ogni stagione potrebbe essere basata su uno dei libri, dando così vita una saga che si estenderebbe per anni. Ovviamente le voci hanno scatenato le critiche dei fan sui social soprattutto per via del possibile coinvolgimento di J.K. Rowling.

C'è chi ha scritto: "Alcuni anni fa sarebbe potuto essere un sogno divenuto realtà, adesso è uno schiaffo in faccia. J.K. Rowling ha distrutto tutto quello che di speciale c'era riguardo al mondo di Harry Potter e non ci sarà alcun universo in cui supporterò qualsiasi cosa che possa dare a una villain come lei soldi o fama".

Un altro utente ha invece commentato: "J.K. Rowling vuole il reboot di Harry Potter perché ai millennial vanno bene i vecchi film oppure sono passati oltre. Adesso vuole attirare la generazione dei zoomer, ma è troppo tossica per loro quindi il suo coinvolgimento potrebbe essere un problema".

C'è chi infine è stato molto drastico e categorico sulla questione reboot: "Ascoltate, lo dico da millennial e da ex grande fan di Harry Potter. Non abbiamo assolutamente bisogno di altri contenuti su Harry Potter. Non date a J.K. Rowling neanche uno spicciolo in più".

La notizia dell'accordo in via di sviluppo arriva mentre la Warner Bros. Discovery si prepara a ospitare una presentazione il 12 aprile per gli investitori e il pubblico. L'evento presenterà in anteprima l'unione di HBO Max e Discovery+, nonché l'imminente lista di contenuti in streaming dell'azienda. Da tempo Warner Bros. aspira a realizzare una serie televisiva su Harry Potter, le prime voci sul progetto sono emerse nel gennaio 2021, prima dell'acquisizione di WarnerMedia da parte di Discovery nel 2022.