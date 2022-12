Harry Potter: Warner Bros. Discovery vuole il reboot del franchise [RUMOR]

Dopo l'annuncio del CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav, tornano a diffondersi nuovi rumor sull'ipotesi di un reboot del franchise di Harry Potter fortemente voluto dallo studio.

A novembre, Zaslav ha risposto a una domanda dell'analista di Wells Fargo Steven Cahall dichiarando: "La nostra idea è concentrarci sui franchise. Non abbiamo un film su Superman da 13 anni. Non facciamo un film di Harry Potter da 15 anni. I film di Harry Potter hanno fornito molti dei profitti della Warner Bros. Motion Pictures negli ultimi 25 anni. Abbiamo ancora il diritto di fare nuovi film de Il Signore degli Anelli, per esempio".

Daniel Radcliffe nella terza avventura cinematografica del maghetto Harry Potter

Il produttore ha aggiunto: "E così quando hai un film in franchising, spesso puoi guadagnare da 2 a 3 volte la quantità di denaro che guadagni negli Stati Uniti perché ottieni uno slot. E un focus sui grandi film che sono amati, che spingono le persone a uscire di casa, Batman, Superman, Aquaman, se possiamo fare qualcosa con J.K. Rowling su Harry Potter andremo avanti, e poi Il Signore degli Anelli. Cosa stiamo facendo con Il trono di spade? Cosa stiamo facendo con molti dei grandi franchise che controlliamo? Siamo concentrati sui franchising".

Quasi due mesi dopo questi commenti, a rilanciare le voci sul reboot della saga di Harry Potter è lo scoper e leaker WDW Pro in un tweet in cui scrive: "Secondo quanto riferito, WBD starebbe cercando di riavviare il franchise cinematografico di Harry Potter, incluso un recast rifusione, nei prossimi 3-5 anni. Rilasceremo alcuni dettagli su come sono venuto a conoscenza di queste informazioni, presentate da una fonte, sul canale Valliant Renegade domani mattina".

Sul canale di Valliant Renegade, WDW Pro ha ribadito la voce spiegando: "Ora sembra estremamente probabile che l'universo di Harry Potter, che penso internamente sia chiamato The Wizarding division, sia prossimo ad avere un reboot in termini di film. E ciò potrebbe anche includere il recasting di alcuni dei ruoli che sono diventati iconici all'interno dell'universo di Harry Potter grazie ai principali attori e personaggi".

WDW Pro ha poi chiarito che il reboot riguarderà i sette romanzi originali di of J.K. Rowling: "Non stiamo parlando di Animali fantastici. Non stiamo parlando delle opere secondarie. Stiamo parlando della saga originale di Harry Potter. sceglieranno un nuovo cast per Harry, Hermione, Ron. Ripartiranno da capo".