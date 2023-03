Harry Potter e la Maledizione dell'Erede: Jason Isaacs tornerà nei panni di Lucius Malfoy? La sua risposta

Jason Isaacs ha commentato la possibilità di tornare nei panni di Lucius Malfoy in un ipotetico adattamento cinematografico di Harry Potter e la Maledizione dell'Erede:.

Nonostante la saga cinematografica di Harry Potter si sia ufficialmente conclusa nel 2011 dopo ben sette film, Warner non sembrerebbe essere intenzionata a mollare la "gallina dalle uova d'oro", soprattutto dopo il flop del franchise spinoff Animali Fantastici. Si è vociferato a lungo di un possibile adattamento per il grande schermo di Harry Potter e la Maledizione dell'Erede e sulla questione è intervenuto anche Jason Isaacs, interprete di Lucius Malfoy.

"Staremo a vedere. Penso abbia funzionato come pièce teatrale, ma non è detto che possa accadere con un film. In ogni caso mai dire mai" ha dichiarato l'attore ai microfoni di RadioTimes.

Harry Potter e la Maledizione dell'Erede è ambientato quasi 20 anni dopo Harry Potter e i Doni della Morte e presenta versioni adulte di alcuni dei personaggi originali in ruoli secondari. Se confermato l'arrivo di un lungometraggio, si profila l'ipotesi di un possibile ritorno di alcune delle star della saga originale, ma solo se accetteranno di tornare a calarsi nei loro ruoli nel magico mondo di Hogwarts.

Harry Potter e la Maledizione dell'Erede: uno spettacolo magico che stupisce e intrattiene

A quanto pare Warner Bros. era pronta a realizzare due film tratti dalla pièce teatrale che avrebbero incluso personaggi della saga originale, ma il progetto è stato stoppato. In un recente report di Puck, si afferma ch lo studio era pronto a partire, ma J.K. Rowling non avrebbero aderito all'adattamento. A quanto pare Rowling, insieme ai produttori teatrali Sonia Friedman e Colin Callender, sarebbero stati preoccupati all'idea i danneggiare lo spettacolo teatrale facendo uscire un film in concomitanza.