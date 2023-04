Harry Potter: la serie reboot in fase di sviluppo per HBO Max?

Bloomberg dà per prossimo lo sviluppo di un reboot della saga di Harry Potter in forma di serie tv basata sui romanzi di JK Rowling.

Warner Bros. Discovery sarebbe prossima a concludere l'accordo per realizzare una serie tv su Harry Potter per HBO Max. Secondo Bloomberg, che è stato il primo a riportare la notizia, il progetto reboot non sarà uno spinoff ispirato al mondo di Harry Potter come Animali fantastici, ma sarà basato direttamente sui romanzi di J.K. Rowling. Ogni stagione potrebbe essere basata su uno dei libri, dando così vita a un franchise che si estenderebbe per anni.

Il trio protagonista e la scrittrice J.K. Rowling alla premiere Londinese di Harry Potter e la Camera dei Segreti

HBO non commenta i rumor, ma secondo quanto riferito da Bloomberg, J.K. Rowling dovrebbe essere coinvolta nello sviluppo creativo della serie anche se non avrà il ruolo di creatrice principale o showrunner. Warner Bros. Discovery vorrebbe realizzare la serie per lo streamer HBO Max, che presto sarà fuso con Discovery+ e avrà un nuovo nome.

Da tempo Warner Bros. aspira a realizzare una serie televisiva su Harry Potter, le prime voci sul progetto sono emerse nel gennaio 2021, prima dell'acquisizione di WarnerMedia da parte di Discovery nel 2022.

La notizia dell'accordo in via di sviluppo arriva mentre la Warner Bros. Discovery si prepara a ospitare una presentazione il 12 aprile per gli investitori e il pubblico. L'evento presenterà in anteprima l'unione di HBO Max e Discovery+, nonché l'imminente lista di contenuti in streaming dell'azienda.

Rupert Grint, J.K. Rowling, Daniel Radcliffe ed Emma Watson alla premiere londinese del film Harry Potter e la pietra filosofale

Warner Bros. aveva precedentemente adattato tutti i libri della serie su Harry Potter traendone film di successo, a partire da Harry Potter e la pietra filosofale nel 2001 fino alle due parti di Harry e i Doni della Morte. Gli otto i film hanno incassato più di 7,7 miliardi di dollari al botteghino globale e hanno ulteriormente reso popolare il marchio Harry Potter.

Anche con la fine dei film, il marchio ha mantenuto il suo potere di attrazione generando parchi a tema, la serie di film spin-off Animali fantastici, una produzione di successo di Broadway con lo spettacolo Harry Potter e la maledizione dell'erede e il recente videogioco di successo Hogwarts Legacy.