Harry Potter, ora sappiamo quando esce il primo trailer della serie HBO

Warner e HBO hanno diffuso in rete una nuova immagine del protagonista in divisa da Quidditch e con il celebre numero 7, ma ha anche rivelato quando uscirà in streaming il trailer

HBO ha diffuso in rete una nuova immagine ufficiale di Harry Potter anticipando al contempo quando potremo finalmente vedere il primo trailer della serie tratta dai romanzi di J.K. Rowling.

La nuova serie televisiva di Harry Potter prodotta da HBO presenta un cast completamente rinnovato rispetto ai film e approfondirà maggiormente le vicende raccontate nei sette romanzi della scrittrice.

Harry Potter: Dominic McLaughlin nella prima immagine ufficiale della serie HBO

Quando esce in streaming il primo trailer di Harry Potter?

Nel diffondere la nuova immagine ufficiale della serie, che ritrae di spalle il protagonista interpretato da Dominic McLaughlin in tenuta da Quidditch con il classico numero 7 stampato sul retro della divisa, HBO ha reso noto che il primo trailer di Harry Potter sarà diffuso domani, quando negli Stati Uniti sarà mattina (presumibilmente nel primo pomeriggio in Italia).

Harry Potter della HBO: da sinistra, Arabella Stanton, Dominic McLaughlin e Alastair Stout

Chi sono i nomi confermati nel cast della serie HBO

Il nuovo Harry Potter prodotto da HBO presenta un cast completamente rinnovato come dicevamo: i tre protagonisti sono interpretati da Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter, Alastair Stout come Ron Weasley e Arabella Stanton nei panni di Hermione Granger.

Tra gli adulti del mondo di Hogwarts figurano John Lithgow nel ruolo del preside Albus Silente, Janet McTeer come Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nei panni di Severus Piton e Nick Frost come Rubeus Hagrid; inoltre compaiono Luke Thallon nel ruolo del professor Quirinus Raptor e Paul Whitehouse come Argus Gazza. Attorno a loro è stato annunciato anche un ampio gruppo di giovani attori che interpreteranno numerosi studenti di Hogwarts.

Quando e dove uscirà in streaming la nuova serie HBO

Il nuovissimo Harry Potter, prodotto da HBO, è previsto in uscita nel 2027. Al momento non è stata ancora annunciata una data precisa, ma i dirigenti hanno indicato come finestra di debutto i primi mesi del 2027. Per quanto riguarda la distribuzione, la serie sarà disponibile in streaming su HBO Max (anche in Italia).