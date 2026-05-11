Harry Potter e la pietra filosofale è il titolo più ascoltato su Audible negli ultimi 10 anni

Audible sta celebrando i 10 anni di presenza sul mercato italiano e, per l'occasione, ha svelato che Harry Potter e la pietra filosofale, con la voce narrante di Francesco Pannofino, è stato il titolo più ascoltato in questo primo decennio.

La società Amazon, tra i protagonisti nel settore della produzione e distribuzione di audio entertainment (audiolibri, podcast e serie audio), celebrerà l'importante traguardo raggiunto con un evento in programma al Salone del Libro di Torino venerdì 15 maggio, alle ore 16 presso gli spazi della Sala Viola, intitolato Dieci anni di audiolibri in italiano e a cui parteciperà proprio l'amato attore e Rachel Ghiazza, la responsabile dei contenuti di Audible.

Quali sono stati i titoli più ascoltati su Audible.it

La classifica relativa agli ascolti nel periodo dal 2016 al 2026 ha svelato che è stato il primo audiolibro della magica saga creata da J.K. Rowling (che sta per tornare anche sugli schermi televisivi con una serie tv), Harry Potter e la pietra filosofale, letto da Francesco Pannofino, il titolo più ascoltato in Italia durante questo decennio.

Una foto di Harry Potter e la pietra filosofale

Al secondo e al terzo posto ci sono poi L'amica geniale di Elena Ferrante, letto da Anna Bonaiuto, primo capitolo della quadrilogia che ha conquistato lettori e ascoltatori in tutto il mondo; e I leoni di Sicilia di Stefania Auci, grande saga familiare che racconta l'ascesa dei Florio nella Sicilia dell'Ottocento, con la voce di Ninni Bruschetta.

In classifica ci sono inoltre grandi classici come Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, con la voce di Paola Cortellesi, e Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas con quella di Moro Silo.

Ecco la classifica:

Harry Potter e la pietra filosofale di J.K.Rowling, letto da Francesco Pannofino;

L'amica geniale di Elena Ferrante, letto da Anna Bonaiuto;

I leoni di Sicilia di Stefania Auci, letto da Ninni Bruschetta;

Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen, letto da Paola Cortellesi;

Le otto montagne di Paolo Cognetti, letto da Jacopo Venturiero;

La sottile arte di fare quello che c**o ti pare di Mark Manson, letto da Mino Manni;

Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas, letto da Moro Silo;

Succede sempre qualcosa di meraviglioso di Gianluca Gotto, letto da Gianluca Gotto;

La portalettere di Francesca Giannone, letto da Sonia Barbadoro;

Il colibrì di Sandro Veronesi, letto da Fabrizio Gifuni

I titoli più ascoltati nel 2026

Sul podio degli audiolibri più ascoltati nel 2026 ci sono Cesare: La conquista dell'eternità di Alberto Angela, letto da Andrea Failla, seguito da Il nido del corvo di Piergiorgio Pulixi, letto da Roberto Attias e Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, narrato da Moro Silo.

Nella top 10 degli audiolibri più ascoltati, spazio anche al fantasy con L'impero dell'alba di Jay Kristoff.

Ecco la classifica completa: