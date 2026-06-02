Un nuovo inizio torna stasera su Canale 5 con la seconda puntata: Manuel in carcere per omicidio

Due eventi drammatici si preparano a segnare il paese e la vita di Maria: il ritrovamento di un cadavere e l'arresto di Manuel. Ecco cosa succederà nella seconda puntata di Un nuovo inizio

Dopo il buon riscontro della scorsa settimana, Un nuovo inizio, la serie spagnola con protagonista Megan Montaner, fa il suo ritorno stasera su Canale 5 intorno alle 22:00 con la seconda puntata, composta, come la precedente, da due episodi.

Entre Tierras, questo il titolo originale, è una produzione già affermata in Spagna e a livello internazionale, e al pubblico italiano, che la vede per la prima volta, ricorderà molto una produzione nostrana: è infatti l'adattamento de La Sposa, la miniserie RAI con Serena Rossi e Giorgio Marchesi.

Un nuovo inizio: le anticipazioni complete del 2 giugno

Mentre Manuel (Unax Ugalde) si accorge che qualcosa è cambiato in Maria (Megan Montaner) dopo quanto accaduto nel bosco, la giovane sembra finalmente determinata a non lasciarsi più dominare dalla paura. Tra i due nasce una fragile intesa, destinata però a durare solo finché i debiti della famiglia di lei non saranno stati saldati.

Nel frattempo, Justa continua ad alimentare dubbi e tensioni, spingendo Ramón a mettere in discussione il suo matrimonio.

Anche alla tenuta il clima si fa sempre più pesante: i contrasti con le giornaliere si intensificano e una serie di imprevisti mette a dura prova gli equilibri già precari. Quando Nicolás scompare nel nulla e una piena improvvisa sconvolge la zona, dal fiume emerge una verità destinata a cambiare tutto.

Nel secondo episodio della serata (il quarto dell'intera serie), la Guardia Civil ritrova il corpo senza vita di Llanos. La notizia scuote il paese, dove iniziano a diffondersi sospetti e accuse. Durante il funerale arriva Alonso, il fratello della vittima, convinto che Manuel sia il responsabile della sua morte. Le sue accuse portano all'arresto dell'uomo, che si ritrova ad affrontare una situazione sempre più pericolosa.

Intanto Maria riceve una visita inattesa: Alonso le propone di unire le forze per ottenere giustizia, sostenendo che i Cervantes abbiano tradito sua sorella. Tra rivelazioni, pressioni e vecchi rancori, la verità sembra sempre più vicina. Sul piano personale, però, nulla è destinato a restare immutato: una partenza improvvisa, una scoperta difficile da accettare e sentimenti mai confessati rischiano di rimettere tutto in discussione.

Quante sono le puntate di Un nuovo inizio

Mentre in Spagna è appena andata in onda la seconda stagione, la prima di Un nuovo inizio ha debuttato la scorsa settimana in Italia. In totale sono 10 episodi che Canale 5 sta distribuendo nel corso di 5 prime serate.

Il finale di stagione dovrebbe pertanto essere trasmesso martedì 23 giugno, ma questo, come sempre, a patto che il palinsesto non subisca variazioni improvvise.

Un nuovo inizio sarà naturalmente visibile on demand in streaming su Mediaset Infinity. Per i fan di Megan Montaner, sulla piattaforma sono disponibili anche altre due serie di cui è protagonista: Fuoco amico TF45 - Eroe per amore, al fianco di Raoul Bova, e Lontano da te, in cui recita con Alessandro Tiberi.