Harry Potter, i fan contro il videogame che invita a essere cattivi: "Perché dovremmo volerci giocare?"

Dopo anni di attesa e rimandi, arriverà finalmente su console e PC Hogwarts Legacy, videogame che consentirà ai fan di Harry Potter di vivere un'avventura nuova di zecca. Non ci saranno soltanto maghi buoni e moralmente impeccabili: il gioco, infatti, permetterà di vestire i panni di maghi oscuri ed essere cattivi.

"Volevamo realizzare la quint'essenza del gioco di ruolo e dare ai giocatori completa libertà. Se volete essere cattivi, siate cattivi" ha dichiarato il lead designer di Hogwarts Legacy Kelly Murphy ai microfoni di Gamesradar. Una scelta per molti fan considerata antitetica e contraddittoria rispetto a quanto scritto nei libri di Harry Potter dove amore, giustizia e moralità sono temi fondamentali.

Nel videogame sarà infatti possibile utilizzare incantesimi oscuri come Crucio, Avada Kedavra e Imperio su qualsiasi personaggio, studenti compresi, senza alcuna ripercussione. Scelta di gameplay che ha mandato su tutte le furie numerosi fan sui social.

Per alcuni TikTokers, però, il conflitto morale potrebbe non essere così profondo. Per la maggior parte, i social media sembrano essere entusiasti dell'idea di scatenare il caos nel gioco, con alcuni che ironizzao addirittura scherzando sul fatto che questo sia come un crossover tra Harry Potter e Grand Theft Auto.

"Questo gioco avrà una convention di Ginevra", ha scritto un commentatore. "Vista la quantità di crimini di guerra e atrocità che accadranno nella prima settimana".

"Ognuno di noi... avada kedavra qualcuno almeno 5 volte", ha detto un altro. "Se negate, state mentendo."

La storia di Hogwarts Legacy è ambientata nel 1800 e il protagonista possiede una chiave che porta a un antico segreto che minaccia di dividere il mondo della magia. Dopo essere stati accettati a Hogwarts si scopre di non essere un semplice studente, ma di possedere la rara capacità di percepire e usare la Magia Antica potendo quindi proteggere questo segreto per il bene di tutti o cedere alla tentazione di utilizzare una magia più sinistra. I giocatori dovranno stringere alleanze, combattere contro maghi oscuri e decidere il destino del mondo della magia.