Il ritorno nel mondo magico di J.K. Rowling divide anche il cast storico della saga: c'è chi è entusiasta di vedere una nuova generazione a Hogwarts, chi spera in un adattamento più fedele ai libri e chi, come David Thewlis, preferirebbe smettere di parlare di Harry Potter.

La nuova serie di Harry Potter debutterà su HBO il 25 dicembre 2026 e riporterà gli spettatori a Hogwarts con un cast completamente rinnovato. Dominic McLaughlin sarà Harry Potter, Alastair Stout interpreterà Ron Weasley e Arabella Stanton vestirà i panni di Hermione Granger. Una nuova generazione di giovani interpreti è pronta a raccogliere un'eredità importante, quella degli otto film che hanno accompagnato il pubblico per oltre un decennio. Ma cosa ne pensano gli attori che hanno reso celebri questi personaggi sul grande schermo? Le reazioni sono diverse: dall'entusiasmo alla curiosità, passando per qualche battuta e una certa insofferenza verso le continue domande sul ritorno nella saga. Ecco cosa hanno raccontato alcuni dei volti più amati della versione cinematografica.

Daniel Radcliffe e Rupert Grint: il passaggio di testimone

Daniel Radcliffe non ha ancora deciso se guarderà la serie. L'interprete originale di Harry Potter ha spiegato all'Associated Press di non essere particolarmente appassionato di televisione e di trovare impegnativo l'idea di seguire otto ore di una storia che ha già vissuto per anni: "Non so se lo farò, sinceramente. Ho già fatto parecchio Harry Potter". In precedenza, però, aveva espresso felicità all'idea che suo figlio possa scoprire un Harry Potter diverso da quello interpretato dal padre.

Harry Potter. I tre protagonisti

Rupert Grint ha invece scritto una lettera ad Alastair Stout, il nuovo Ron, per augurargli buona fortuna e passargli simbolicamente il testimone. È curioso di vedere come verrà raccontata nuovamente la storia e spera che il giovane attore possa divertirsi quanto lui durante le riprese originali.

Anche Tom Felton, storico Draco Malfoy, ha contattato il nuovo interprete del personaggio, Lox Pratt. Non vuole imporgli consigli non richiesti, ma gli ha lasciato il proprio numero e quello dei suoi genitori, offrendosi di aiutarlo in caso di necessità. Il suo suggerimento principale? Divertirsi, scattare tante fotografie e, scherzosamente, portare via qualche oggetto di scena.

Non tutti, però, hanno voglia di rivivere quell'esperienza. David Thewlis, che interpretava Remus Lupin, ha dichiarato di non essere interessato a tornare nel mondo magico: "Mi sentirei troppo vecchio per interpretare il mio personaggio originale e non vorrei tornarci. Ne ho avuto abbastanza, sinceramente sono stanco di parlarne".

Ralph Fiennes, il Voldemort cinematografico, aveva inizialmente manifestato interesse per un ritorno, ma ha successivamente cambiato idea. Ritiene ormai che quell'opportunità sia sfumata e ha indicato Tilda Swinton come possibile erede nel ruolo del Signore Oscuro.

Gary Oldman, interprete di Sirius Black, è invece convinto che il formato televisivo possa valorizzare maggiormente i romanzi. I film erano costretti a sacrificare molti dettagli per rientrare nella durata cinematografica tradizionale: "Credo che la serie possa seguire i libri praticamente parola per parola, e da spettatore sarebbe molto più soddisfacente". L'attore ha comunque ricordato con orgoglio e gratitudine la propria esperienza nella saga.

I professori e gli altri interpreti sostengono i nuovi attori

Tra i ritorni più significativi ci sarà quello di Warwick Davis, che interpreterà nuovamente il professor Filius Flitwick, ruolo che considera uno dei suoi preferiti. L'attore ha definito un grande onore essere stato coinvolto nella serie, sottolineando quanto ami il carattere gentile e affettuoso del professore.

Harry Potter: una foto dal set

Jason Isaacs, il Lucius Malfoy originale, ha invece espresso fiducia nel nuovo interprete Johnny Flynn, con cui ha già lavorato. È convinto che saprà costruire una versione personale del personaggio, senza limitarsi a imitarlo.

James e Oliver Phelps, i gemelli Fred e George Weasley, hanno inviato lettere individuali ai nuovi interpreti, Tristan e Gabriel Harland, condividendo esperienze e augurando loro il meglio. Anche Bonnie Wright, la Ginny dei film, ha incoraggiato la nuova attrice a costruire il personaggio partendo dai libri, senza sentirsi obbligata a seguire le interpretazioni precedenti.

Matthew Lewis, che interpretava Neville Paciock, ha preferito lasciare spazio ai nuovi arrivati: "L'ultima cosa di cui hanno bisogno è che i vecchi volti si intromettano. Lasciateli lavorare". Ha comunque scherzato sul fatto che il nuovo Neville, Rory Wilmot, sia originario dello Yorkshire come lui.

Fiona Shaw, interprete di Petunia Dursley, si era inizialmente sorpresa all'idea di raccontare nuovamente la stessa storia così presto, chiedendosi ironicamente se fosse davvero già passato abbastanza tempo per un nuovo adattamento.

Evanna Lynch, la Luna Lovegood dei film, è tra le più entusiaste. Secondo lei, la televisione offrirà la possibilità di recuperare le storie e i dettagli sacrificati al cinema per rispettare le durate dei film. Ha già dichiarato che seguirà la serie, pur ammettendo di provare un pizzico d'invidia per i giovani interpreti.

Dello stesso avviso Harry Melling, il Dudley Dursley cinematografico, che spera in un adattamento capace di esplorare gli episodi rimasti fuori dai film. Devon Murray, interprete di Seamus Finnigan, non vede invece l'ora di scoprire Peeves: il poltergeist di Hogwarts, assente dalla saga cinematografica, è uno dei suoi personaggi preferiti.

Jessie Cave, che interpretava Lavender Brown, ha infine sottolineato quanto siano importanti le audizioni aperte ai giovani attori. Ha raccontato che moltissimi bambini che conosce hanno provato a ottenere uno dei ruoli principali, vivendo un'occasione speciale. E ha chiarito un aspetto su cui concordano diversi colleghi: "Non toglierà nulla ai film o alle interpretazioni originali. Sarà semplicemente qualcosa di completamente diverso".