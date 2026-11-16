Scrooge e gli spiriti del Natale con Johnny Depp non piace alla critica ma conquista pubblico e boxoffice

A quanto pare, il pubblico non ha perso la voglia di vedere Johnny Depp sul grande schermo. Ebenezer, rivisitazione dalle atmosfere horror del classico Canto di Natale diretta da Ti West, sta raccogliendo risultati incoraggianti al debutto, nonostante una risposta piuttosto tiepida da parte della critica. La differenza tra le due valutazioni è evidente: su Rotten Tomatoes il film si ferma al 53% tra i recensori, mentre il gradimento degli spettatori raggiunge il 91%, con il riconoscimento Verified Hot del Popcornmeter.

Il pubblico premia il ritorno di Johnny Depp

Una scena con Johnny Depp nei panni di Ebenezer Scrooge

Un divario che racconta anche qualcosa di più del semplice successo di un film natalizio. Per Johnny Depp, Scrooge e gli spiriti del Natale rappresenta infatti il primo ritorno in una produzione hollywoodiana di uno studio importante dopo anni complicati e lontani dai riflettori delle grandi saghe.

I primi dati raccolti nelle sale confermano le impressioni positive. Secondo The Hollywood Reporter, il film ha ottenuto una valutazione di 4,5 su 5 da PostTrak e, tra gli spettatori intervistati, il 50% ha indicato proprio Johnny Depp come ragione principale per aver acquistato il biglietto. Anche il CinemaScore è incoraggiante: la pellicola ha ricevuto un A-, mentre il 62% del pubblico delle proiezioni di giovedì sera aveva più di trent'anni.

Per Ti West, regista già conosciuto per la trilogia horror composta da X, Pearl e MaXXXine, si tratta di un progetto con caratteristiche diverse rispetto ai suoi lavori precedenti. Ebenezer rilegge la storia di Charles Dickens attraverso una sensibilità più cupa, ma la classificazione PG-13 permette al film di rivolgersi a una platea più ampia rispetto a quella abituale delle produzioni del regista.

Anche gli incassi iniziali sembrano incoraggianti. Dopo le proiezioni di venerdì, il film aveva raggiunto 6,7 milioni di dollari, a fronte di un budget di produzione di circa 38 milioni. Paramount prevedeva un debutto da circa 20 milioni nel fine settimana, una stima superiore di circa il 28% rispetto alle previsioni iniziali di The Numbers.

In Italia al momento gli incassi superano i 700mila euro, portando il film in cima alla classifica attuale. Essendo ambientato nel periodo natalizio, inoltre, il film potrebbe beneficiare di una permanenza più lunga nelle sale rispetto a una normale uscita autunnale.

Dopo anni difficili, un possibile nuovo capitolo per Depp

Il percorso che ha riportato Depp in una produzione hollywoodiana di questo livello è stato tutt'altro che lineare. Dopo Animali fantastici: I crimini di Grindelwald del 2018, Warner Bros. lo aveva sostituito nel franchise, mentre l'attore si era progressivamente allontanato dai grandi progetti cinematografici. Negli anni successivi è tornato sullo schermo con il film francese Jeanne du Barry, ma Ebenezer segna un passaggio diverso: il rientro in una produzione di uno studio hollywoodiano dopo la controversia giudiziaria con Amber Heard.

Locandina di Scrooge e gli spiriti del Natale

La causa per diffamazione intentata dall'attore contro l'ex moglie si era conclusa con una vittoria di Depp, ma neppure quell'esito aveva cancellato immediatamente le difficoltà legate alla sua posizione nell'industria cinematografica. Paramount, secondo quanto riportato nell'articolo, avrebbe però individuato segnali di interesse da parte degli spettatori sufficienti a sostenere il suo ritorno.

The Hollywood Reporter, nella propria recensione, ha persino descritto il film come un'opera capace di restituire a Depp il suo status di attore di prima fascia.

Un risultato positivo potrebbe avere conseguenze anche su un'altra possibile operazione: il ritorno di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi. Da tempo si parla di un eventuale coinvolgimento dell'attore in un nuovo capitolo della saga, anche se Depp ha chiarito di essere interessato soltanto a un progetto capace di dare alla storia una conclusione soddisfacente.

Per il momento, Scrooge e gli spiriti del Natale non garantisce da solo una nuova stagione di grandi produzioni per l'attore. Ma l'accoglienza delle sale offre a Paramount un'indicazione incoraggiante: una parte consistente del pubblico è ancora interessata a vederlo protagonista e sembra pronta a seguirlo anche al di fuori dei personaggi che lo hanno reso celebre.