L'agente 007 di Robert Pattinson sarà il primo nella storia a servire un Re e non più una Regina. Intanto, la Royal Family ha già dato il suo garbato benvenuto al nuovo James Bond.

Un po' di date, per cominciare. Il regno della regina Elisabetta II, inaugurato il 6 febbraio 1952, ha preceduto di un soffio l'arrivo di James Bond, nato dalla penna di Ian Fleming nel 1953 (il romanzo era Casino Royale), poi trasportato al cinema - con enorme successo - in Agente 007 - Licenza di uccidere del 1962. Dunque, la carriera della celebre spia all'interno dell'MI6 è stata segnata da una formula, nemmeno a dirlo, iconica: "Al servizio segreto di Sua Maestà". Con il pronome inglese Her e non His. Una frase culto, diventata titolo di un film con il non troppo ricordato George Lazenby.

007 al servizio di Re Carlo

Ora le cose sono cambiate. La Regina è scomparsa l'8 settembre del 2022, e al trono siede re Carlo III. Quando il nuovo James Bond interpretato da Robert Pattinson farà il suo debutto, non segnerà soltanto l'inizio di una nuova era creativa per il franchise, ma sarà anche il primo 007 in assoluto a operare sotto il regno di un re. Un dettaglio formale che, pur sembrando marginale, fotografa la longevità di Elisabetta II e la sua immensa influenza sulla cultura pop.

Un momento iconico: la regina con James Bond

A proposito, ricordiamo anche un momento entrato nella storia: durante la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Londra 2012, diretta da Danny Boyle, Daniel Craig, naturalmente versione James Bond, entra a Buckingham Palace per scortare la Regina, accompagnata dai fedeli corgi, allo Stadio Olimpico. "Good evening, Mr. Bond", dirà Elisabetta a 007, prima di lanciarsi dall'elicottero in volo sopra allo stadio (si fa per dire, tutto merito dello stunt Mark Sutton).

L'applauso della Royal Family

Per completezza, sebbene il film diretto da Denis Villeneuve con Pattinson - il 26° della saga - rappresenti una prima assoluta per il grande schermo in questo senso, la "transizione istituzionale" era già stata accolta all'inizio dell'anno con il videogioco 007: First Light. Tra l'altro, la scelta di Robert Pattinson per il ruolo di Bond ha ricevuto un garbato benvenuto da parte della monarchia britannica. Poco dopo la notizia che l'attore avrebbe preso parte al film prodotto da Amazon MGM Studios, i reali si sono uniti ai commenti e, tramite l'account X, hanno scritto "Benvenuto al Servizio Segreto di Sua Maestà, signor Bond".