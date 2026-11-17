Sono arrivati i dettagli e le informazioni sulla data italiana del Global Tour che accompagna l'uscita al cinema di Avengers: Doomsday.

Roma è ufficialmente una delle nove città protagoniste del Doomsday Global Tour, la campagna promozionale internazionale dedicata ad Avengers: Doomsday. Dopo il countdown via social, Marvel ha ufficializzato data e dettagli dell'appuntamento italiano. La location? Ovviamente Roma. La Capitale dunque condividerà il palcoscenico internazionale con Las Vegas, San Paolo, Londra, Seul, Shanghai, Toronto e Los Angeles.

I dettagli dell'evento italiano a Roma di Avengers: Doomsday

Domenica 6 dicembre, i fan avranno l'opportunità di partecipare all'evento che prenderà al The Space Cinema Moderno, dove i partecipanti potranno assistere a una presentazione e alla proiezione di alcune immagini inedite di Avengers: Doomsday. Al termine della proiezione del footage, gli ospiti riceveranno un pass ufficiale che consentirà loro di accedere al servizio di trasporto dedicato, andata e ritorno, tra il cinema e le Terme di Caracalla. E poi anche di accedere all'esclusivo Fan Event alle Terme di Caracalla.

La registrazione sul sito di The Space Cinema Moderno include la visione del footage e automaticamente anche l'accesso alle Terme di Caracalla.

Il fan event alle Terme di Caracalla

Alle Terme di Caracalla, i fan assisteranno a uno show ispirato al mondo di Avengers: Doomsday con una sorpresa, in una delle location simbolo di Roma.

Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth in un primo piano

La partecipazione è gratuita, previa registrazione e fino a esaurimento dei posti disponibili. Per partecipare, i fan dovranno registrarsi attraverso la pagina dedicata sul sito di The Space Cinema Moderno. I posti sono limitati e le registrazioni verranno chiuse una volta raggiunta la capienza massima disponibile.

Un film da record

Non solo, l'atteso film, diretto dai Fratelli Russo, si preannuncia esplosivo al box office: Avengers: Doomsday ha già incassato 150 milioni di dollari di sole prevendite in tutto il mondo. In questo senso, Doomsday punta a ottenere il miglior debutto di sempre, puntando a superare il miliardo di dollari. Ricordiamo che sarà in sala dal 16 dicembre.