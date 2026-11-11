Harry Potter, Paapa Essiedu prende le distanze da J.K. Rowling: "Non voglio parlare di lei"

L'attore che interpreterà Severus Piton nella nuova serie HBO è tornato sulle polemiche legate al suo casting e agli attacchi razzisti ricevuti online, ribadendo il proprio sostegno alla comunità transgender.

Paapa Essiedu non intende trasformare il proprio coinvolgimento nella nuova serie di Harry Potter in un confronto pubblico con J.K. Rowling. L'attore britannico, scelto per interpretare Severus Piton nell'adattamento televisivo dei romanzi, ha preferito evitare qualsiasi commento diretto sull'autrice, ma ha ribadito con fermezza le proprie convinzioni sui diritti delle persone transgender. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento particolarmente delicato, dopo mesi di insulti e minacce a sfondo razzista ricevuti online da quando è stato annunciato il suo casting.

Paapa Essiedu: "Non voglio parlare affatto di J.K. Rowling"

Intervistato da Vanity Fair, Paapa Essiedu ha affrontato anche le possibili divergenze tra il proprio sostegno alla comunità LGBTQ+ e le posizioni pubbliche di Rowling, da anni al centro di polemiche per le sue dichiarazioni sui diritti delle persone trans.

Harry Potter, una scena della serie

Prima di essere scelto per la serie, l'attore aveva firmato una lettera aperta contro la decisione della Corte Suprema britannica di stabilire che, ai fini della legge sull'uguaglianza, i termini "donna" e "uomo" si riferiscono rispettivamente al sesso biologico. Una presa di posizione che aveva alimentato le speculazioni su un possibile contrasto con l'autrice della saga.

Quando Vanity Fair gli ha chiesto direttamente di Rowling, Essiedu ha tagliato corto: "Non voglio parlare affatto di Jo". Ha però voluto chiarire quali siano i principi che guidano il suo comportamento, senza lasciare spazio ad ambiguità. "Credo nel profondo delle mie ossa che le persone trans, le persone queer e le persone di qualsiasi credo e colore abbiano il diritto di essere trattate sempre con rispetto, dignità e sicurezza, che si trovino sul posto di lavoro, a casa o per strada. È quello in cui credo ed è il modo in cui scelgo di vivere. È il principio che guida la mia vita", ha dichiarato.

Nel maggio scorso, J. K. Rowling era intervenuta su X condividendo un articolo relativo all'attore e precisando di non avere alcuna intenzione di chiederne il licenziamento. "Non ho il potere di licenziare un attore dalla serie e non lo eserciterei nemmeno se lo avessi", aveva scritto, aggiungendo di non credere che si debbano privare le persone del lavoro o dei mezzi di sostentamento per convinzioni tutelate dalla legge che differiscono dalle proprie.

Le minacce razziste dopo il casting di Severus Piton

La scelta di Essiedu per il ruolo di Piton ha provocato reazioni ostili da parte di una componente del fandom, contraria all'assegnazione del personaggio a un attore nero. Le critiche sono rapidamente degenerate in insulti e minacce di morte, un fenomeno sul quale l'interprete aveva già parlato pubblicamente lo scorso marzo.

Ritratto di Paapa Essiedu

In un'intervista al Sunday Times, aveva raccontato di aver ricevuto messaggi espliciti: "Mi è stato detto: "Rinuncia o ti ammazzerò"". Aveva inoltre spiegato che bastava aprire Instagram per imbattersi in qualcuno che minacciava di presentarsi a casa sua per ucciderlo. "Sono abbastanza sicuro che non verrò assassinato... Anche se questa frase potrebbe invecchiare malissimo! Ma nessuno dovrebbe trovarsi ad affrontare una cosa del genere semplicemente per fare il proprio lavoro. Molte persone rischiano la vita nella loro professione. Io sto interpretando un mago in Harry Potter. Mentirei se dicessi che tutto questo non mi colpisce emotivamente", aveva aggiunto.

L'attore ha comunque precisato di essere disposto ad accettare le critiche quando riguardano effettivamente il suo lavoro. Il problema, secondo lui, nasce quando il giudizio sulla sua interpretazione viene sostituito da un'ostilità legata al colore della pelle. "Ci sono persone che dicono: "Ho fatto le mie ricerche, so che tipo di attore sei e fai schifo". E sono assolutamente libere di avere questa opinione. Ma poi ci sono quelle che dicono: "Sei scarso perché sei nero". Quella è una forma di animosità motivata da ragioni razziali", ha spiegato a Vanity Fair.

A prendere posizione in difesa di Essiedu è intervenuta anche Francesca Gardiner, showrunner della nuova serie HBO. Parlando con Vanity Fair, ha condannato senza riserve gli attacchi rivolti al collega, sottolineando la professionalità con cui ha affrontato la situazione.

"È sconcertante che chiunque debba essere sottoposto a questo genere di abusi, in qualsiasi circostanza. Ha gestito tutto con una grazia incredibile e nutro per lui il massimo rispetto. Paapa ha centrato perfettamente il ruolo, ed è proprio la sua interpretazione a meritare la nostra attenzione", ha dichiarato.

L'attore aveva già riconosciuto il sostegno ricevuto dall'intera squadra della produzione durante la partecipazione al TIME100 Next Gala il mese scorso. In quell'occasione aveva spiegato di aver accettato il ruolo consapevole delle reazioni che avrebbe potuto suscitare, ma di voler concentrare le proprie energie sul lavoro. "La mia priorità è il progetto. Non avrei accettato questo incarico altrimenti, ma ci sono entrato con piena consapevolezza", aveva raccontato, aggiungendo di essere rimasto colpito anche dai numerosi messaggi di incoraggiamento e dall'entusiasmo di chi attende la serie.

La nuova versione televisiva di Harry Potter debutterà su HBO e HBO Max il 25 dicembre 2026. Per Essiedu, dunque, il confronto con il pubblico è appena cominciato, ma la sua posizione è già chiara: le discussioni sulla serie dovrebbero concentrarsi sul lavoro degli interpreti, non trasformarsi in un pretesto per attacchi personali o discriminazioni.