La serie più attesa dell'anno è, contemporaneamente, anche la più criticata. Dopo le notevoli polemiche relative al casting, le critiche che hanno accompagnato la prima clip di Harry Potter hanno scaldato, si fa per dire, le immagini definite "fredde" dai fan. Il filmato, rilasciato da HBO Max, dura un minuto e mostra il celebre banchetto nella Sala Grande di Hogwarts. Per chi conosce il maghetto inglese è un momento cult de La pietra filosofale.

Harry Potter: una foto di Dominic McLaughlin nel ruolo del protagonista

La scena, tuttavia, ha scatenato un'ondata di reazioni negative. A giudicare da ciò che leggiamo sembra non funzionare nulla: scenografia, tono, colori. "I personaggi sembrano letteralmente dei cosplayer", si legge on-line. "Non c'è traccia di magia. Tutto è scarsamente illuminato e deprimente, e non trasmette alcuna gioia. Un'immagine modificata da un'IA di Malfoid ha cento volte più passione. Questa è priva di fantasia". Alcuni hanno trovato assonanza con uno stile pubblicitario, come scrivono: "tutta la magia e la stravaganza di una pubblicità di assicurazioni".

Harry Potter e le icone che appartengono ai fan

Potremmo continuare, intanto che la clip macina visualizzazioni su YouTube (un milione in poche ore dalla release), ma non è questo il punto. L'esempio di Harry Potter è buono per parlare di quanto, oggi, e complici i social, le fanbase delle grandi saghe siano enormemente pretenziose verso gli universi a cui sono legati. In qualche modo, è come se il marchio di Harry Potter - o qualsiasi altro marchio - appartenesse ai lettori/spettatori. Parliamone: da un certo punto di vista sì, è così. Un'icona cinematografica e/o letteraria è parte integrante dell'immaginario collettivo, e ogni sua nuova versione deve sottostare all'approvazione del pubblico.

Cosa succede, però, quando le critiche mosse non giudicano il risultato finale, ma solo un granello di tutta la produzione? Dall'altra parte, e questo è oggettivo, è fuorviante paragonare questo Harry Potter da quello molto più "colorato" del 2001. Semplicemente, la serie HBO è, probabilmente, qualcosa di diverso che non deve necessariamente scalzare il franchise generazionale con Daniel Radcliffe (ricordiamo che Harry nella serie è interpretato da Dominic McLaughline, praticamente uno sconosciuto). Il cinema è cambiato, ed è cambiata la tv, così come il linguaggio narrativo. Banalmente, avvolte è cambiato in meglio avvolte in molto peggio.

Seguire o non seguire una propria linea narrativa?

Va pure considerato che i grandi studi, spesso, testano la reazione dei fan attraverso materiali video o fotografico (l'esempio relativamente recente di Sonic ha fatto scuola), pronti per addrizzare il tiro in post-produzione. Certo, visti tempi stretti di rilascio (la prima stagione di Harry Potter uscirà il 25 dicembre) fatichiamo a credere che ci sia un congruo spazio di manovra, e che soprattutto che si riesca ad attirare l'attenzione di tutti coloro decisi a boicottare la serie per via della posizione di J.K. Rowling sui diritti delle persone transgender.

Harry Potter: John Lithgow nella parte di Silente

Forse, questa clip di Harry Potter avrebbe dovuto generare una reazione diversa da quella che ha poi scaturito, e quindi la riflessione finale, sicuramente sospesa, s'aggancia a una domanda: se è impossibile mettere tutti d'accordo, quanto è importante tenere in considerazione l'opinione dei fan per non snaturare la linea narrativa/estetica di un autore e di una produzione, "giusta" o "sbagliata" che sia?