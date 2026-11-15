Harry Potter, HBO pubblica la scena del banchetto a Hogwarts ma alcuni fan protestano: "Ci sentiamo insultati"

HBO ha diffuso una clip che mostra il primo, celebre banchetto di Harry a Hogwarts, ma alcuni dettagli hanno già acceso le polemiche tra i fan più affezionati alla saga

HBO ha sorpreso i fan di Harry Potter pubblicando una nuova clip tratta dalla serie tv dedicata al maghetto. Il filmato, in poco più di un minuto, mostra uno dei momenti più iconici di La Pietra Filosofale: il primo banchetto nella Sala Grande di Hogwarts, subito dopo lo Smistamento degli studenti nelle rispettive Case.

Ma quella che doveva essere un'anticipazione particolarmente attesa ha già acceso il dibattito tra gli appassionati, che hanno individuato alcune differenze rispetto al romanzo originale. La scena vede Harry Potter (Dominic McLaughlin) seduto al tavolo di Grifondoro insieme ai nuovi compagni. Il giovane mago chiede a Ron Weasley (Alastair Stout) se il preside Albus Silente (John Lithgow) sia "un po' matto". La risposta dell'amico non lascia spazio a dubbi: "Sì, completamente fuori di testa".

Poco dopo, Silente schiocca le dita e fa comparire magicamente il cibo sulle tavolate, dando ufficialmente inizio al banchetto. È però la parte finale della clip ad aver attirato maggiormente l'attenzione dei fan: il preside si rivolge infatti alla professoressa Minerva McGranitt (Janet McTeer), chiedendole se sia contenta che Harry sia stato assegnato a Grifondoro. La docente ammette di essere rimasta colpita dalla somiglianza del ragazzo con suo padre James, mentre Silente le ricorda che l'aspetto non racconta necessariamente tutto della personalità di una persona.

Harry Potter, le modifiche di HBO rispetto ai libri fanno discutere i fan

Le critiche emerse sui social riguardano soprattutto due momenti della sequenza. Il primo è il coro degli studenti che acclamano Silente ripetendo il suo nome. Un'aggiunta che non compare nel romanzo Harry Potter e la Pietra Filosofale e che ha sorpreso i lettori più attenti.

La seconda novità riguarda proprio il dialogo tra Silente e McGranitt. Nel libro di J.K. Rowling, Harry osserva i professori mentre parlano al tavolo degli insegnanti, ma non può ascoltare la loro conversazione, trovandosi seduto molto più lontano, insieme agli altri Grifondoro. La serie HBO sceglie invece di mostrare direttamente lo scambio tra i due personaggi, introducendo un punto di vista che va oltre quello del giovane protagonista. È proprio questa scelta ad aver sollevato alcune perplessità.

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Una parte dei fan teme che ampliare la narrazione oltre gli occhi di Harry possa modificare uno degli elementi caratteristici dei romanzi. Tra le reazioni circolate online c'è anche chi considera questa libertà narrativa una scommessa rischiosa per un adattamento che dovrebbe mantenere un rapporto molto stretto con il materiale originale.

Ma c'è anche chi ha invece sottolineato come la serie tenga fin qui fede proprio a quanto scritto nel libro, a differenza del film del 2001, ed è il momento in cui il cibo appare nei piatti dopo lo schiocco di dita di Silente.

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Le prime critiche all'estetica della serie

Harry Potter: John Lithgow nella parte di Silente

Le discussioni non si sono limitate alle modifiche narrative. Diversi commenti sui social hanno riguardato anche l'aspetto visivo della nuova Sala Grande, paragonata inevitabilmente a quella vista nel film del 2001, Harry Potter e la pietra filosofale.

Alcuni fan hanno giudicato la fotografia troppo fredda, con colori poco vivaci e un'atmosfera meno suggestiva rispetto a quella della prima trasposizione cinematografica. Anche la comparsa del cibo sulle tavolate ha generato qualche critica, con spettatori che hanno contestato l'effetto visivo delle pietanze, giudicandolo poco naturale.

Il confronto con il film di Chris Columbus (e sarà ciò che avverrà con tutti gli altri film, almeno fin quando la serie continuerà a essere prodotta) è inevitabile: quella versione ha contribuito a definire per un'intera generazione l'immaginario visivo di Hogwarts. La nuova produzione sembra voler mantenere tutto riconoscibile, pur introducendo alcune differenze nella messa in scena e nell'atmosfera.

Naturalmente, una clip di appena 1 minuto e 28 secondi non è sufficiente per valutare l'intera direzione artistica della serie. Le prime reazioni hanno certamente chiarito senza possibilità d'errore un concetto: quanto sarà difficile per HBO confrontarsi con un universo cinematografico ancora molto presente nell'immaginario del pubblico.

Quando esce la serie TV di Harry Potter su HBO?

Harry Potter: una foto dei protagonisti della serie

La prima stagione, Harry Potter and the Philosopher's Stone, e sarà composta da otto episodi, dedicati agli eventi del primo romanzo di J.K. Rowling. Il debutto è fissato per il 25 dicembre 2026 su HBO e HBO Max, anche in Italia.

Nel cast, oltre ai tre giovani protagonisti Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton nei panni rispettivamente di Harry, Ron e Hermione, figurano John Lithgow come Silente, Janet McTeer come McGranitt, Paapa Essiedu come Severus Piton e Nick Frost come Rubeus Hagrid. HBO ha già confermato una seconda stagione, in produzione a breve, che porterà sullo schermo gli avvenimenti di Harry Potter e la Camera dei Segreti.