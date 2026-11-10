Harry Potter, Daniel Radcliffe guarderà la serie HBO? "Otto ore sono tante per qualsiasi cosa"

Daniel Radcliffe potrebbe non essere tra gli spettatori della nuova serie di Harry Potter prodotta da HBO. L'attore, che ha interpretato il maghetto in tutti e otto i film Warner Bros., non ha ancora deciso se seguire il nuovo adattamento televisivo dei romanzi di J.K. Rowling. Il motivo? Dopo aver trascorso una parte importante della propria vita sul set della saga, forse non sente il bisogno di tornare a Hogwarts anche da spettatore. E, a quanto pare, non è nemmeno un grande consumatore di serie televisive.

Daniel Radcliffe: "Non so se guarderò Harry Potter"

Intervistato dall'Associated Press durante la première mondiale di Steps, nuovo film d'animazione Netflix presentato a New York, Daniel Radcliffe ha risposto con una certa cautela alla domanda sulla serie HBO. "Onestamente, non so se la guarderò. Ho già trascorso parecchio tempo dentro Harry Potter... e poi non guardo praticamente la televisione", ha spiegato l'attore.

Daniel Radcliffe come Harry Potter

Radcliffe ha aggiunto di non aver recuperato nemmeno alcune delle produzioni più celebrate degli ultimi anni. Tra queste ci sono Breaking Bad e Mad Men, due titoli che ancora oggi vengono spesso citati tra i grandi classici della serialità contemporanea. Una ragione sufficiente per rimandare anche la visione della nuova avventura a Hogwarts: "Non ho visto Breaking Bad, non ho visto Mad Men, non ho visto alcune delle vere serie classiche. Quindi, sapete, otto ore sono tante da dedicare a qualsiasi cosa".

La battuta fa riferimento alla durata complessiva della nuova produzione, concepita per sviluppare la storia dei romanzi in un formato televisivo più ampio rispetto a quello cinematografico. Per Radcliffe, che ha accompagnato il pubblico attraverso otto film, l'idea di ricominciare il viaggio da capo potrebbe non essere una priorità.

Nessun consiglio per Dominic McLaughlin: "Non voglio perseguitarlo"

Nel corso dell'intervista, l'attore ha parlato anche di Dominic McLaughlin, il giovane interprete scelto per raccogliere il testimone e vestire i panni di Harry Potter nella serie HBO. Radcliffe non ha intenzione di offrirgli suggerimenti su come affrontare il ruolo, una scelta dettata soprattutto dal desiderio di lasciargli la libertà di costruire la propria esperienza senza il peso del confronto con il predecessore. "Sono davvero convinto di non dover dare consigli a Dominic. Ha già tutto quello che gli serve, non ha bisogno di suggerimenti da parte mia. Se gli dicessi qualcosa, alla sua prossima intervista gli chiederebbero: "E Dan ha detto che dovresti fare questo"", ha spiegato.

Harry Potter HBO, una foto dal set

Radcliffe vuole evitare che ogni dichiarazione venga trasformata in una sorta di manuale per il nuovo protagonista, costretto a confrontarsi con un'eredità particolarmente ingombrante. "Non voglio perseguitare questo povero ragazzo attraverso le interviste. Non ho consigli da dargli. Sarà fantastico e spero, anzi penso, che un giorno riuscirò a incontrarlo. Ne sarei davvero felice".

La nuova serie televisiva di Harry Potter debutterà su HBO il 25 dicembre 2026, proprio il giorno di Natale. La produzione si propone di riportare sullo schermo il mondo creato da J.K. Rowling attraverso un adattamento televisivo dei romanzi.

Radcliffe, nel frattempo, è impegnato in un progetto molto diverso: Steps, film d'animazione Netflix che rilegge la storia di Cenerentola. Diretto da Alyce Tzue e John Ripa, il lungometraggio vede tra i suoi interpreti anche Young Mazino e Peter Dinklage e arriverà sulla piattaforma il 20 novembre.

Per quanto riguarda Hogwarts, dunque, l'attore sembra intenzionato a lasciare spazio alla nuova generazione. E, almeno per il momento, non ha particolare fretta di sedersi davanti alla televisione per scoprire come sarà il suo successore.