Kevin Feige racconta come è nata l'idea di riportare Robert Downey Jr. nell'universo Marvel. Un progetto che ha cominciato a prendere forma molto prima di quanto si potesse immaginare.

Il ritorno di Robert Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe è stato uno degli annunci più sorprendenti degli ultimi anni, soprattutto perché dopo essere stato il volto di Iron Man per oltre un decennio, nessuno si aspettava di rivederlo nei panni di un cattivo. Eppure, dietro la decisione di affidargli il ruolo di Doctor Doom in Avengers: Doomsday c'è una storia che comincia molto prima della presentazione ufficiale al Comic-Con del 2024. A raccontarla è stato Kevin Feige, che ha svelato come tutto sia partito da una frase di appena sei parole.

Avengers: Doomsday, le sei parole che hanno convinto Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. è il Dottor Destino in Avengers: Doomsday

Per capire come sia nato il nuovo capitolo dell'avventura Marvel di Robert Downey Jr. bisogna tornare al febbraio 2023, durante la première di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Secondo quanto raccontato da Feige nel corso di un'intervista concessa a Empire, proprio in quell'occasione il presidente dei Marvel Studios si avvicinò all'agente dell'attore con una proposta ancora tutta da sviluppare.

"We have an idea. It's time", ovvero "Abbiamo un'idea. È arrivato il momento". Sei parole, piuttosto misteriose, con cui Feige lasciava intendere di avere finalmente trovato un modo per riportare la star nel franchise.

D'altronde, il ritorno dell'interprete di Tony Stark era una possibilità tutt'altro che scontata. Con Avengers: Endgame, uscito nel 2019, il personaggio di Iron Man aveva avuto una conclusione particolarmente emozionante, che sembrava aver chiuso definitivamente il suo percorso cinematografico.

L'idea di Feige, però, prevedeva di sfruttare il talento e la popolarità dell'attore per qualcosa di completamente diverso: trasformare il volto simbolo degli Avengers in uno dei loro avversari più pericolosi.

Ma c'è un dettaglio che rende questa vicenda ancora più interessante: all'epoca, i Marvel Studios avevano in programma un futuro molto diverso per i Vendicatori.

Doctor Doom era previsto già ai tempi di Kang?

Kang, interpretato da Jonathan Majors

In quel periodo i Marvel Studios stavano ancora costruendo il futuro degli Avengers attorno a Kang, interpretato da Jonathan Majors. Il successivo film dedicato ai Vendicatori avrebbe dovuto intitolarsi, infatti, Avengers: The Kang Dynasty, con il personaggio destinato a diventare il principale antagonista della Saga del Multiverso.

Poi, però, i piani sono cambiati. Prima è arrivata la deludente accoglienza di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, seguita dalle vicende giudiziarie di Majors, che nel dicembre 2023 hanno portato Marvel a interrompere il rapporto con l'attore.

Da quel momento, la scelta di puntare su Doctor Doom è stata interpretata soprattutto come una risposta ai problemi incontrati dal franchise. Le parole di Feige raccontano però una situazione diversa: l'arrivo di Victor Von Doom era già stato preso in considerazione già all'epoca di Kang.

Tra le possibilità valutate c'era infatti quella di mantenere The Kang Dynasty come quinto capitolo degli Avengers, lasciando che Doctor Doom entrasse in scena più avanti, in vista di Avengers: Secret Wars.

La decisione di abbandonare Kang avrebbe quindi modificato i tempi di un progetto già avviato, dando al personaggio interpretato da Robert Downey Jr. un ruolo di primo piano molto prima del previsto.

La nuova sfida di Robert Downey Jr.

La scelta definitiva è stata annunciata al Comic-Con di San Diego nel luglio 2024, quando Downey Jr. si è presentato sul palco con la maschera di Doctor Doom, sorprendendo il pubblico.

A dirigere Avengers: Doomsday sono tornati Anthony e Joe Russo, già dietro la macchina da presa di Infinity War ed Endgame, mentre il cast riunisce interpreti provenienti da diverse fasi dell'universo Marvel, compresi i Fantastici Quattro e gli X-Men.

Il film arriverà nei cinema italiani il 16 dicembre 2026. Rimane la curiosità di scoprire quanto del progetto originale, immaginato quando Kang era ancora presente nei piani Marvel, sia sopravvissuto nella versione definitiva del film.