Halloween 2018: tutti i film horror oggi in TV

Halloween 2018 è finalmente arrivato, e oggi non possiamo farci mancare i migliori film horror da vedere oggi in tv a cominciare dalla mattinata fino a stasera ben oltre la mezzanotte. Tra le proposte di oggi troverete qualche classico, alcune novità da brivido, qualche film da riscoprire e (poche) divagazioni sul genere. Accendete la vostra zucca e il televisore e buon Halloween a tutti!

Il mistero di Sleepy Hollow - ore 11:35, Scary Halloween

La trama del film

1799: Ichabod Crane è un giovane e affascinante ispettore inviato da New York nel paesino di Sleepy Hollow, di recente luogo di terribili omicidi. Gli abitanti del villaggio sono convinti che l'assassino sia il vendicativo spettro di un cavaliere senza testa, ma Crane, sostenitore delle nuove scienze e tecnologie, ha ben altre teorie al riguardo.

Diretto da Tim Burton con Johnny Depp e Christina Ricci, Il mistero di Sleepy Hollow è liberamente tratto da un racconto di Washington Irving e tra i suoi punti di forza, oltre all'ambientazione, l'ironia dark, le scene inquietanti spicca una delle trasformazioni più sorprendenti di Johnny Depp.

Incarnate - Non potrai nasconderti - ore 13:25, Scary Halloween

La trama del film

Un esorcista, il dottor Seth Ember, viene chiamato a combattere contro un demone che proviene dal suo passato e che viene rievocato quando Ember usa la sua abilità soprannaturale per entrare nel subconscio di Cameron Sparrow, un bambino nove anni. La madre del bambino inizialmente è reticente all'idea di un esorcismo, ma Ember le spiega che spiega che egli non esorcizza i demoni ma li espone entrando nel subconscio del loro ospite per far capire che stanno sognando. L'uomo spiega inoltre che i demoni non hanno il potere di controllare realmente le persone che possiedono ma li conducono in sogni confortanti in modo da non essere consapevoli di ciò che sta accadendo mentre il demone usa il loro corpo.

Film Horror sulfureo con Aaron Eckhart e l'affascinante de Il trono di spade, Carice van Houten.

Intervista col vampiro - ore 14:37, Premium Cinema Emotion

La trama del film Dal racconto del vampiro Louis ad un giornalista a caccia di scoop emergono sofferenze e desideri indicibili. Dal 1791 ai giorni nostri, il viaggio di Louis si svolge in compagnia del satanico Lestat, il vampiro che lo condannò ad un'esistenza nelle tenebre, e della piccola Claudia, trascinata nello stesso vortice.

Neil Jordan dirige Brad Pitt e Tom Cruise nel film tratto dal romanzo di Anne Rice. Ma la rivelazione di Intervista col vampiro fu Kirsten Dunst, allora giovanissima, nei panni di Claudia. Una curiosità: la Rice si oppose con veemenza al casting di Cruise nel film (inizialmente era stato scelto Julian Sands) poi dovette ricredersi quando vide il film. Uno dei tanti esempi di casting sbagliati che poi si sono rivelati perfetti.

Amityville - Il risveglio - ore 14:55, Scary Halloween

La trama del film

Una ragazza, Belle Walker (Bella Thorne) si trasferisce con la sua famiglia, sua madre Joan, la sorella Juliet e il fratello James, gravemente malato, nella cittadina di Amityville, nella grande casa al numero 112 di Ocean Avenue. La ragione principale di questo trasferimento è la possibilità, per la famiglia Walker, di essere più vicina al dottor Milton, un neurologo che segue James, il quale in seguito ad un incidente, ha subito danni cerebrali ed è attaccato a delle macchine che lo tengono in vita. Subito dopo il loro arrivo nella nuova casa però, Juliet dice a Belle che James ultimamente le parla, ma usa parole blasfeme. Una notte addirittura, James apre gli occhi e torna cosciente.

A scuola, Belle viene derisa dai suoi coetanei proprio a causa del suo recente trasloco e in seguito scopre che in passato la casa è stata scenario di una strage. Nel 1974 infatti, il giovane Ronald DeFeo jr. uccise i suoi familiari a colpi di fucile, mentre questi dormivano nei loro letti.

Quella di Amitivylle è una delle storie realmente accadute che sono state raccontate in più di un film dell'orrore - se ne parla anche nelle prime scene di The Conjuring - Il caso Enfield - ma con Amityville - Il risveglio si tenta un approccio narrativo diverso e si mette da parte l'ormai celebre storia della famiglia Lutz alle prese con le presenze maligne della celebre casa di Amitivylle.

The strangers - ore 16:04, Premium Cinema Energy

La trama del film

Dopo essere tornati dal matrimonio di un loro amico, Kristen e James si fermano a trascorrere il weekend nella casa di campagna di proprietà della famiglia di lui, situata in un luogo isolato. Il loro rapporto vive un periodo di nervosismo e si spera che il fine settimana possa servire a risolvere le cose. Verso le quattro del mattino però, dei forti colpi alla porta d'ingresso rompono la quiete irreale della notte. Quando i due ragazzi vanno ad aprire, trovano una ragazza che chiede di una certa Tamara non c'è nessuno in casa con quel nome. Quando James decide di uscire a fare un giro in macchina, Kristen inizia a rendersi conto che in casa stanno succedendo cose molto strane. La linea telefonica è interrotta, il camino è stato tappato e qualcuno è entrato in casa.

The Strangers è un film horror oggi in tv davvero inquietante, duro e ad altissima tensione, con Liv Tyler e Scott Speedsman nei ruoli dei due protagonisti di un incubo che è in parte ispirato ad una storia vera. Il regista del film infatti, ha raccontato di aver preso spunto da un episodio che accadde quando era bambino, quando uno sconosciuto bussò alla porta di casa per chiedere di una persona che non c'era e in seguito si scoprì che le case del vicinato erano state scassinate.

Benvenuti a Zombieland - ore 16:25, Scary Halloween

La trama del film In un mondo ormai dominato dagli zombie, il giovane Columbus, che è riuscito a scampare all'epidemia mortale grazie ad un certo numero di regole ben precise si mette in viaggio attraverso gli States per raggiungere i suoi genitori in Ohio, con la speranza che siano ancora vivi. Unisce le sue forze a quelle di un duro armato fino ai denti - che però è in cerca di twinkies, i mitici dolcetti che gli ricordano il periodo pre-apocalisse - e di due scaltre ladre. Il loro viaggio li porterà a Hollywood e incontreranno addirittura Bill Murray.

Commedia horror on the road, Benvenuti a Zombieland vede nel cast Jesse Eisenberg e Woody Harrelson. E con Murray nei panni di sé stesso il cult post-apocalittico è perfetto.

Sospesi nel tempo - ore 17:26, Premium Cinema Energy

La trama del film Nel 1990 la moglie dell'architetto Frank Bannister, Debra, muore in un incidente stradale. In seguito a questo evento tragico, Frank lascia la professione e abbandona la costruzione della sua "casa dei sogni", che resta incompleta. Ma soprattutto, in seguito alla morte di Debra, Frank acquista la capacità di vedere i fantasmi e addirittura fa amicizia con tre di loro: Cyrus, un gangster degli anni '70, Stuart, un nerd degli anni '50 e The Judge, un pistolero del Vecchio West. I tre fantasmi infestano case in modo che Frank possa "liberarle" dietro compenso. Un accordo, questo tra l'architetto e i tre spettri, che solleva non pochi sospetti nella comunità locale. La morte improvvisa di uno dei "clienti" di Frank però, gli permette di scoprire il collegamento con un'entità soprannaturale e altre tragiche morti... tra cui quella di sua moglie.

Michael J. Fox diretto da Peter Jackson in Sospesi nel tempo per una commedia... da brividi.

The Bye Bye Man - ore 17:55, Scary Halloween HD

La trama del film Quando tre studenti del college si trasferiscono in una vecchia casa fuori dal campus, e involontariamente evocano un'entità soprannaturale maligna nota come Bye Bye Man, la quale incombe su di loro una volta che scoprono il suo nome. I tre amici dovranno tentare di sfuggire allo spirito maligno, il tutto mantenendo il segreto sulla sua esistenza, per evitare che anche altri condividano la loro infelice sorte.

Nightmare Before Christmas - ore 21:10, Paramount Channel

La trama del film John Skellington, principe del mondo di Halloween abitato da mostri e strane, bizzarre (ma adorabili) creature è triste e stanco di spaventare i bambini e arriva per caso del regno di Santa Claus, dove decide di sequestrarlo e prendere il suo posto. John si mette così in viaggio per consegnare i propri doni terrificanti, ma alla fine verrà salvato da Sally, una bambola di stracci di lui segretamente innamorata.

A seguire, due chicche speciali per gli appassionati del genere: i cortometraggi Frankenweenie (1984) e Vincent. Il primo racconta la storia del cagnolino Sparky investito da un'auto e riportato in vita dal suo padrone. Il secondo, invece, è la storia del piccolo Vincent Malloy, un bambino solitario con un unico sogno: trasformarsi nel suo mito, l'icona horror Vincent Price. Sempre su Paramount Channel, anche la seconda serata è nel segno di Tim Burton con Mars Attacks!

Necropolis - La città dei morti - ore 21:14, Premium Cinema Energy

La trama del film L'archeologa Scarlett Marlowe è alla ricerca di Flamel, una pietra filosofale che già suo padre, morto da tempo, aveva cercato per tutta la vita. Per trovarla, Scarlett si avventura prima in un sotterraneo in Iran, dove trova la Chiave Rossa e poi, accompagnata da un team, si addentra nella zona proibita delle Catacombe di Parigi. Il team riesce a trovare quella che dovrebbe essere la pietra filosofale, ma la loro avventura nelle catacombe a questo punto prende una piega terrificante. Uno ad uno, i membri del gruppo restano uccisi in circostanze soprannaturali e Scarlett intuisce che a perseguitare i ragazzi sono i fantasmi del loro passato.

Coco - ore 21:15, Sky Cinema Halloween

La trama del film Miguel è un ragazzino messicano di dodici anni con la passione per la musica, ma curiosamente la sua famiglia, i Riveras, ha bandito la musica dalla loro vita fin da quando la bis-bisnonna Imelda fu abbandonata dal marito, fuggito di casa per fare il musicista. La nonna di Miguel non ne vuol proprio sapere di musica, ma questo non fermerà il ragazzino dal perseguire la sua vera passione grazie anche ai consigli del defunto cantante Ernesto de la Cruz.

Lo sappiamo, Coco non è esattamente un horror, ma permetteteci un suggerimento un po' fuori tema dedicato a chi vuole passare la sera di Halloween con un film emozionante e di grande atmosfera, tra teschi, scheletri e fantasmi, insieme a tutta la famiglia, con una storia targata Disney Pixar e magari una montagna di tortillas! Vi ricordiamo inoltre, sempre per i più piccoli (e non solo) che su Sky Cinema Halloween oggi vanno in onda anche Monster House (alle 16:05) e Un fantasma per amico (alle 19:35).

Beetlejuice - spiritello porcello - ore 21:00, Cine Sony

La trama del film

Due giovani coniugi, Adam e Barbara Maitland (Alec Baldwin e Geena Davis), restano vittime di un incidente stradale. I due diventano fantasmi e si ritrovano a dover condividere la loro bella casa di provincia con i Deetz, una odiosa coppia di New York, e la loro figlia Lydia (Winona Ryder). Per eliminare gli sgraditi ospiti, i Maitland evocano Beetlejuice (Michael Keaton), un bizzarro spirito autoproclamatosi bio esorcista, ovvero specializzato nello scacciare i vivi dalle abitazioni popolate dagli spiriti. Beetlejuice (un nome il cui significato letterale è succo di scarafaggi) si rivelerà completamente inaffidabile e ne combinerà di tutti i colori, ma alla fine riuscirà nella sua missione.

Beetlejuice è una commedia fantasy-horror diretta da Tim Burton che nel 1989 fu premiata con l'Oscar per il miglior trucco. Se vi piacciono i film di Burton, dopo Beetlejuice e sempre su Cine Sony, alle 22.55, va in onda Edward mani di forbice.

Saw: Legacy - ore 21:15, Scary Halloween, canale 303

La trama del film

In città fanno la loro comparsa alcuni cadaveri. Le vittime hanno subito una terribile morte e gli indizi puntano verso un potenziale colpevole: John Kramer. Jigsaw è però morto da oltre dieci anni. Gli agenti dovranno quindi scoprire se si tratta di un imitatore o se alle forze dell'ordine è sfuggito qualche indizio.

Saw: Legacy è l'ottavo capitolo della saga di Saw ed è in prima visione stasera in tv.

The New Daughter - ore 22:55, Scary Halloween

La trama del film John James, uno scrittore recentemente divorziato, si trasferisce in una cittadina rurale del South Carolina per lasciarsi alle spalle la sua precedente relazione e ricominciare daccapo. Insieme a John ci sono anche i suoi due figli, Sam e Louisa, che tra i due è quella che vive con più difficoltà il trasferimento, anche a causa dei repentini cambiamenti dovuti all'adolescenza e al doversi inserire necessariamente in una nuova scuola. Nel bosco vicino casa, sorge un tumulo di terra che assomiglia ad un grosso formicaio, ma secondo alcuni è un antico luogo di sepoltura indiano. Louisa ama stendersi per ore sopra il tumulo e sognare, ed è in questa fase che i suoi cambiamenti si fanno ancora più repentini e inquietanti.

Freddy vs. jason - ore 22:57, Premium Cinema Energy

La trama del film Quattro anni dopo essere stato sconfitto, Freddy Krueger si ritrova all'Inferno ma non riesce a risalire sulla terra perché gli abitanti di Springwood hanno trovato finalmente il modo di dimenticarlo e togliergli quindi energie per manifestarsi. Trovandosi alle strette, Krueger decide di servirsi di Jason Voorhees, il massiccio serial killer di Camp Crystal Lake e assumendo le sembianze di sua madre Pamela, gli chiede di andare ad Elm Street a seminare il terrore, soprattutto tra i ragazzi, con la speranza che questo possa aiutarlo ad alimentare i suoi poteri. Jason però si lascia prendere la mano e a quel punto Freddy decide che deve farlo fuori.

Epico scontro tra due icone horror, Freddy vs Jason è il crossover che conquistò il boxoffice, ma segnò anche la fine di entrambe le saghe di Nightmare e Venerdì 13: da allora infatti, non sono usciti nuovi sequel di entrambi i franchise, se escludiamo i rispettivi reboot che non hanno avuto seguito. A proposito, sapete che l'idea per il primo film su Freddy Krueger è ispirata ad una serie di articoli relativi ad uno strano e inquietante disturbo del sonno che uccise diverse persone di razza asiatica nei primi anni '80? Potete leggere questa e altre curiosità sul film Nightmare dal profondo della notte nel nostro articolo.

It Follows - ore 23:25, Rai4

La trama del film La giovane Jay, dopo aver avuto un rapporto sessuale occasionale con un ragazzo conosciuto da poco, si ritrova perseguitata da inquietanti visioni e dalla costante sensazione di essere seguita. Qualcosa di spaventoso e malvagio sembra essersi insinuata nella sua vita e in quella dei suoi amici.

Nel 2014 It Follows ha conquistato la critica e diviso il pubblico e di sicuro si è rivelato uno degli horror più interessanti e discussi dell'ultimo periodo. Attualmente il regista di It Follows, David Robert Mitchell è al lavoro su un altro horror, They Hear It.

Leggi anche: It Follows: perché il cult in arrivo dall'America è il miglior film horror del decennio

La vendetta di Halloween - Premium Cinema Energy - 00:41

La trama del film Cinque storie si intrecciano tra loro durante la notte di Halloween. Una donna vestita da cappuccetto rosso partecipa ad una festa insieme alle sue amiche. Il preside di una scuola cerca insieme a suo figlio una zucca da intagliare, ma nasconde uno spaventoso segreto. Un uomo solitario, Mr. Kreeg, riceve la visita di uno strano essere con la testa a forma di zucca. Un gruppo di bambini si reca nel lugo in cui accadde una tragedia per mettere in atto un terribile scherzo.

Una notte da paura - ore 00:22, Premium Cinema Comedy

La trama del film Sergio, organizzatore di feste di Halloween, riesce a salvare suo figlio da una donna posseduta dallo spettro di una ragazza morta nel 1500, invocato invocato incautamente durante una seduta medianica organizzata a scopo di truffa.

Commedia "de paura" con Francesco Pannofino e un cast tutto tricolore.

Autopsy - ore OO:50, Scary Halloween

La trama del film Un padre e un figlio, entrambi coroner, ricevono in obitorio il corpo di una donna bella e giovane uccisa in strane circostanze. La ragazza non è stata identificata e il suo corpo non presenta alcun tipo di violenza, né rivela segni di una possibile causa del decesso. Mentre cercano di risolvere il mistero, i due uomini si trovano di fronte a una serie di bizzarri indizi che li condurranno a svelare un terrificante segreto.

Nascosto Nel Buio - ore 00:50, Cine Sony

La trama del film Il dottor David Calloway (Robert De Niro), dopo l'improvviso suicidio della moglie, decide di rimettere insieme i pezzi della sua vita, lascia Manhattan e si trasferisce in una cittadina rurale insieme a sua figlia Emily (Dakota Fanning), traumatizzata dalla morte della mamma. Emily trova conforto in Charlie, un amico immaginario e il papà, che è uno psicologo, pensa che sia normale, considerato il periodo difficile che sta affrontando la ragazzina. Dopo una serie di strani e inquietanti avvenimenti, però, Calloway, con l'aiuto di Katherine (Famke Janssen), una psicologa che in passato è stata sua alunna e vuole molto bene ad Emily, tenterà di scoprire se Charlie sia solo solo frutto della fantasia di Emily o altro.

Zora la vampira - ore 1:53, Premium Cinema Comedy

La trama del film All'alba del terzo millennio, sulla torre più alta del castello del Conte Dracula, è montata un'enorme parabola satellitare. Dracula, affascinato dalle immagini trasmesse dalla TV e stanco di bere sempre lo stesso sangue, decide di trasferirsi in Italia, salvo pentirsene qualche tempo dopo. Insieme al suo servitore il Conte alloggia in una casa fatiscente alla periferia di Roma e di notte inizia a frequentare un vicino centro sociale dove incontra Zora, una writer che gli cambierà la vita.

L'alba dei morti viventi - 02:06, Premium Cinema Energy

La trama del film Una spaventosa epidemia di zombie dilaga a dismisura, e nessuno sembra essere in grado di arrestare il contagio. Un piccolo gruppo di sopravvissuti, del quale fanno parte tra gli altri un'infermiera, Ana, un poliziotto e un venditore di elettrodomestici, si rifugia in un supermercato, ma saranno assediati da un'orda di morti viventi.

Remake di Zombi di Romero, L'alba dei morti viventi è il film che ha lanciato la carriera di Zack Snyder. regista di 300 e del recente Justice League.

Dal tramonto all'alba - ore 02:20, Scary Halloween

La trama del film Dopo una rapina, due fratelli criminali Seth e Richard Gecko, fuggono verso il confine con il Messico con una valigetta piena di soldi e un ostaggio, Gloria Hill. I Gecko si rifugiano in un motel, e per proseguire la loro fuga verso la frontiera prendono in ostaggio anche una famiglia di vacanzieri diretti verso il Messico a bordo del loro camper. Una volta giunti a destinazione decidono di trascorrere la serata in un locale, e presto si rendono conto che è frequentato da vampiri. Salma Hayek interpreta la sensualissima Santanico Pandemonium e la sua performance nel locale è tra gli spogliarelli più sexy della storia del cinema.

Ghost Town - La città fantasma - ore 2:40, Cine Sony

La trama del film Un gruppo di studenti universitari si ritrova nei pressi di una vecchia cittadina western segnata da una maledizione risalente ai tempi dei fuorilegge. I ragazzi dovranno capire come porre fine al sanguinoso sortilegio. Film western-horror stanotte in tv diretto da Todor Chapkanov, con Jessica Lee Rose e Randy Wayne.

Bugs - Paura nel Buio - ore 04:05, Cine Sony

La trama del film Un criminale, braccato dalla polizia, trova rifugio in un cantiere della metropolitana. Sotto terra, però, si celano creature mostruose che fanno strage degli agenti. Una squadra di investigatori guidata da un'entomologa dovrà stanare questi enormi e terribili insetti preistorici prima che invadano la città. Film diretto da Joseph Conti con Antonio Sabato jr e Angie Everhart.

Wish Upon - Scary Halloween HD ore 04:10

La trama del film Dodici anni dopo il suicidio di sua madre, Clare è vittima dei bulli a scuola ed è imbarazzata dalle abitudini di suo padre Jonathan, un accumulatore compulsivo che passa il tempo a frugare tra i rifiuti. La sua vita cambia radicalmente quando il padre porta a casa una strana scatola musicale cinese sulla quale è scritto che può assicurare al proprietario sette desideri. Sedotta dai poteri oscuri dell'oggetto, Clare inizia ad esprimere desideri di vendetta, ma presto si rende conto, che ogni desiderio realizzato ha una pesante conseguenza sulla sua vita.

The Apparition - ore 5:10, Premium Cinema Energy

La trama del film Dopo essere stati testimoni di eventi strani e inquietanti nella loro casa, Ben e Kelly scoprono di essere perseguitati da una presenza soprannaturale che era stata evocata durante un esperimento di parapsicologia da studenti universitari. Durante questo esperimento, che riprendeva un simile tentativo fatto nei primi anni '70, una ragazza, Lydia, scomparve. L'entità si nutre delle paure dei due nuovi abitanti della casa e continua a seguirli ovunque vadano. La loro ultima speranza è Patrick, uno dei ragazzi che partecipò all'esperimento.

Ricordiamo che i due canali Sky Cinema dedicati ad Halloween resteranno aperti ancora qualche giorno!