Guardians Of The Galaxy Vol. 3 sarà ambientato almeno dieci anni dopo il Volume 2. Ancora non sappiamo quando entrerà in lavorazione l'ultimo capitolo della trilogia dei Guardiani, visto che il regista James Gunn è impegnato nella lavorazione di The Suicide Squad, ma a livello di storia saranno passati molti anni per i personaggi.

Guardiani della galassia Vol.2: Mantis e Star Lord in un immagine del film

Guardiani della Galassia Vol. 2 è ambientato solo pochi mesi gli eventi di Guardiani della Galassia, nonostante la pellicola sia uscita in sala tre anni dopo il primo film.

Questa scelta narrativa, tipica di molti film Marvel, è dovuta alla volontà di dare agli spettatori dell'MCU la sensazione di vivere gli eventi in tempo reale . Alla fine di Guardiani della Galassia Vol. 2, però, c'è un salto temporale in avanti di qualche anno per riallineare gli eventi all'epoca di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. James Gunn ha già confermato che Guardians of the Galaxy Vol. 3 sarà ambientato dopo i fatti narrati dei due film sugli Avengers films. Il terzo (e ultimo?) capitolo della saga dei Guardiani sarà ambientato in universo molto diverse dal passato, stravolto dagli eventi di Avengers: Endgame.

Guardians Of The Galaxy Vol. 3: dopo il film in arrivo un nuovo team di Guardiani?

La storia di Avengers: Endgame fa un balzo in avanti nel tempo che ha portato l'MCU dal 2018 al 2023. Il film si conclude verso la fine del 2023, il successivo Spider-Man: Far From Home fa avanzare l'MCU fino al 2024. Se facciamo i conti rispetto a Guardians of the Galaxy Vol. 2, ambientato nel 2014, nell'MCU sono già passati dieci e visto che Guardians of the Galaxy Vol. 3 verrà realizzato non prima di due anni, è altamente probabile che sia ambientato almeno dieci anni dopo il Volume 2 e oltre.

Alla fine di Avengers: Endgame vediamo Thor che sale a bordo del Benatar, mentre Rocket scherzosamente evoca gli Asgardians of the Galaxy. Anche se all'inizio si pensava che Thor potesse trovare spazio in Guardians of the Galaxy Vol. 3, la sua presenza sull'astronave potrebbe invece servire a permettere ai Guardiani di comparire in Thor: Love and Thunder, che arriverà in sala prima di Guardiani 3. La conferma a queste ipotesi l'avremo nei prossimi mesi seguendo gli sviluppi futuri della Fase 4 dell'MCU.