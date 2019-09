Guardians Of The Galaxy Vol. 3: dopo il film in arrivo un nuovo team di Guardiani?

Dopo Guardians Of The Galaxy Vol. 3, Marvel potrebbe introdurre un nuovo team di Guardiani della Galassia.

Dopo Guardians Of The Galaxy Vol. 3, Marvel potrebbe introdurre un nuovo team di Guardiani della Galassia.

Guardiani della galassia Vol.2: Il tenero Baby Groot

Sono questi i rumor che circolano da settimane sui social riguardo al futuro della saga che verrà completata dal suo creatore James Gunn, richiamato da Disney per concludere il lavoro iniziato dopo il licenziamento di cui era stato vittima.

Un post ricco di spoiler sulla Fase 4 dell'MCU pubblicato su Reddit darebbe per certa l'uscita di Guardians of the Galaxy Vol. 3 nel luglio 2022. Nello stesso post sarebbe stato svelato il ruolo di Mark Hamill e l'imminente arrivo di Adam Warlock. James Gunn avrebbe incontrato Lucas Till, Dacre Montgomery e Zac Efron per il ruolo, ma per il momento non ci sono novità sul casting.

I Guardiani della Galassia alla Marcia per il Clima: il post di James Gunn

Molto probabilmente, Guardians of the Galaxy Vol. 3 segnerà la fine dell'impegno di James Gunn nel franchise che però, a quanto pare, proseguirà anche senza di lui. Secondo nuovi rumor, Marvel sarebbe intenzionata a proseguire la saga introducendo un nuovo team di Guardiani. Così come Thor: Love and Thunder imprimerà un nuovo corso alla saga di Thor, lo stesso dovrebbe accadere con Guardians of the Galaxy Vol. 3 che potrebbe anticipare l'arrivo di un nuovo tema di Guardiani. Tra loro, oltre a Adam Warlock, si profila l'ingresso di Phyla-Vell, Moondragon e un altro paio di altri personaggi. Restiamo in attese di conferme da parte di Marvel sulla Fase 4 e sul futuro dell'MCU.