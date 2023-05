Guardiani della Galassia Vol. 3 incassa altri 60 milioni al box office USA, flop Book Club 2 e Hypnotic

Prosegue la marcia trionfale di Guardians of the Galaxy Vol. 3, che conserva la prima posizione al box office USA incassando altri 60 milioni da 4.450 sale che lo portano a un totale domestico di 213.2 milioni dopo due settimane. Il film segna solo una perdita del 49% nelle vendite dei biglietti rispetto alla prima settimana, facendo meglio dei precedenti Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Thor: Love and Thunder, che hanno perso oltre il 70%, ma soprattutto segna un traguardo importantissimo superando i 500 milioni globali; la pellicola di James Gunn è arrivata, infatti a quota 528,8 milioni, cifra destinata ad aumentare nelle prossime settimane. Qui la nostra recensione di Guardiani della Galassia Vol.3.

Guardiani della Galassia Vol. 3, la spiegazione delle scene dopo i titoli di coda

Super Mario Bros. Il Film conserva la seconda posizione con altri 13 milioni d'incasso che lo portano a 536 milioni in patria. La pellicola animata è stato il primo film dell'anno a superare il miliardo di dollari a livello globale. Solo cinque blockbuster dell'era pandemica hanno raggiunto questo traguardo. Qui la nostra recensione di Super Mario Bros. Il Film. Nel nuovo adattamento per il grande schermo del videogioco cult Super Mario Bros., Chris Pratt dà voce a Mario e Charlie Day a Luigi. Anya Taylor-Joy, la star della serie La regina degli scacchi, è la Principessa Peach. Jack Black dà voce al villain Bowser, Keegan-Michael Key è Toad, Seth Rogen doppia Donkey Kong, Fred Armisen interpreta Cranky Kong, Kevin Michael Richardson è Kamek e il comico Sebastian Maniscalco interpreta Spike.

Trovare tutti gli easter egg di Super Mario Bros. Il Film? Noi ci abbiamo provato e questo è il risultato

Book Club - Il Capitolo Successivo: Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen, Mary Steenburgen in una scena

Il viaggio italiano delle superdive Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen non convince appieno né il pubblico né la critica. Il debutto di Book Club - Il Capitolo Successivo si ferma a quota 6,5 milioni incassati in 3.508 sale, con una media per sala di 1.852 dollari. Il tutto a fronte di un budget di 20 milioni. Nel 2028 l'originale Book Club - Tutto può succedere aveva incassato 14 milioni al debutto, la flessione negli incassi è più che evidente.

Jane Fonda: "Il ricordo più bello delle riprese italiane di Book Club 2? La visita alla Cappella Sistina"

Quarto posto per La Casa - Il Risveglio del Male. Dopo un buon debutto, l'horror che segna il quinto capitolo della serie Evil Dead dopo una pausa di 10 anni incassa altri 3,7 milioni che lo portano a superare i 60 milioni. Come anticipa la nostra recensione di La casa - Il risveglio del male, al centro della trama troviamo Beth, una ragazza che fa una visita alla sorella maggiore Ellie, impegnata a crescere tre figli da sola. La reunion delle sorelle prende però una svolta terrificante dopo la scoperta di un misterioso libro nascosto nelle fondamenta dell'edificio. Il ritrovamento porta così all'emergere di demoni e al via a una battaglia per la sopravvivenza.

Stephen King dà la sua benedizione a La casa - il risveglio del male: "Raccapricciante e pieno di sangue"

Are You There God? It's Me, Margaret scende al quinto posto e incassa altri 2,6 milioni di dollari, arrivando a un totale di 16,4 milioni in tre settimane. Il tutto a fronte di un budget di 30 milioni per l'adattamento del popolare romanzo di formazione di Judy Blume, interpretato da Rachel McAdams e Kathy Bates.

In sesta posizione si registra il flop del debutto di Hypnotic, thriller rompicapo di Robert Rodriguez che vede protagonista la star Ben Affleck e che incassa solo 2,3 milioni in 2.118 sale, segnando una media per sala di 1.111 dollari.