Jane Fonda: "Il ricordo più bello delle riprese italiane di Book Club 2? La visita alla Cappella Sistina"

Da un meraviglioso giro in barca a Venezia a un atterraggio in Toscana in elicottero, Jane Fonda ha vissuto una vera e propria avventura in Italia con Diane Keaton, Mary Steenburgen e Candice Bergen sul set di Book Club - Il Capitolo Successivo. Ma, prevedibilmente, è stata la Cappella Sistina a conquistare il cuore della star hollywoodiana.

Il suo ricordo preferito del Bel Paese? "Quando siamo andate a vedere la Cappella Sistina di notte, e non c'era nessun altro con noi", ha detto la Fonda a Variety durante la premiere di New York che ha avuto luogo lunedì sera. "Ricordo che ci è stato spiegato l'intero soffitto da un'ottima guida. È stato un vero piacere."

Book Club - Il Capitolo Successivo: Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen, Mary Steenburgen in una scena

Anche se il sequel è stato girato quasi cinque anni dopo l'originale, l'attrice ha affermato di rimasta perennemente in contatto con le sue co-protagoniste: "Ci siamo viste spesso da quando abbiamo girato il primo film. Andiamo a cena l'una a casa dell'altra, ci scriviamo, ci inviamo molte e-mail, facciamo delle telefonate su Zoom tutte insieme. Non è che ci siamo separate per anni e poi riunite improvvisamente, siamo sempre state in contatto."

Durante la premiere Bill Holderman, il regista di Book Club - Il Capitolo Successivo, ha parlato della genesi della nuova pellicola: "L'idea per l'Italia è nata prima ancora che uscisse il primo film, ricordo che Candice Bergen, Mary Steenburgen, Jane Fonda ed Erin Simms erano su un aereo e dicevano: 'Dobbiamo fare un sequel. E sai cosa sarebbe divertente? Andiamo in Italia'. Quindi quello è stato l'elemento fondamentale che ha dato vita al progetto."