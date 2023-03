Gli Anelli del Potere 2: Ciarán Hinds e altri due celebri attori nel cast della serie Amazon

Come riportato da varie testate internazionali, il cast della Stagione 2 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si è arricchito con altri tre nomi di spicco: parliamo di Ciarán Hinds, Rory Kinnear e Tanya Moodie.

Prime Video non ha rivelato alcun dettaglio su chi questi attori interpreteranno ne Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Ciarán Hinds ha ottenuto una nomination all'Oscar e un BAFTA Award come miglior attore non protagonista per il ruolo di "Pop" in Belfast di Kenneth Branagh. Ha recitato anche in film come Munich di Steven Spielberg, Silence di Martin Scorsese, Harry Potter e i doni della morte - parte 2, La talpa, In Bruges, e molti altri ancora. Ha interpretato Steppenwolf in Justice League. Nel piccolo schermo ha interpretato Mance Rayder in Il trono di spade.

Rory Kinnear è un attore britannico pluripremiato, noto soprattutto per il ruolo di "Bill Tanner" nei film di James Bond Quantum of Solace, Skyfall e 007 Spectre. Ha recitato anche in Men di Alex Garland, Bank of Dave, Peterloo di Mike Leigh, Broken e The Imitation Game, nominato agli Oscar e ai BAFTA. In TV ha recitato in Black Mirror, Inside No. 9 e Penny Dreadful, tra gli alti.

Tanya Moodie maggiormente nota per essere apparsa in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker nei panni del Generale Parnadee; l'abbiamo vista di recente anche in Empire of Light di Sam Mendes.