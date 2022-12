Gli Anelli del Potere 2: nuove foto anticipano la presenza di una misteriosa città forse elfica

A seguito del grande successo ottenuto con la sua prima stagione, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si è mostrato attraverso alcune foto inedite dal set della seconda stagione. Possiamo, quindi, cominciare a farci un'idea nei confronti di una città apparentemente elica "attualmente in costruzione".

La prima e sostanziale differenza tra il primo e il secondo arco narrativo de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere risiede nelle location in cui la troupe si troverà a lavorare. Se prima le riprese si sono svolte in Nuova Zelanda, incontrando il gusto estetico della trilogia cinematografica, adesso il set della serie si è spostato in Inghilterra.

I lavori sono ufficialmente cominciati a ottobre 2022, e un'ulteriore conferma di ciò è arrivata attraverso alcune fotografie aeree, di recente fattura, scattate nei cieli sopra al lotto dei Bray Studios. Condivise prima di tutto su Reddit dall'utente u/yakadoodle123, queste rivelano la costruzione di una città dalle fattezze elfiche.

Per il momento non abbiamo ancora nessuna informazione riguardo alle ambientazioni de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, aprendo quindi la strada a moltissime speculazioni pertinenti alla Seconda Era della Terra di Mezzo e ai suoi posti chiave.