Gli Anelli del Potere 3: "Vecna" di Stranger Things nel nuovo video dal set! Svelato il ruolo misterioso?

L'interprete di Vecna in Stranger Things farà il suo debutto ne Gli Anelli del Potere nel corso della terza stagione, ma il suo ruolo rimane avvolto nel mistero. Intanto le riprese si sono concluse

Amazon Prime Video ha annunciato che la produzione della terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è ufficialmente terminata, e la piattaforma ha condiviso un breve video con interviste ad alcuni membri del cast insieme a nuove scene dietro le quinte.

Il promo è introdotto da Jamie Campbell Bower, l'interprete di Vecna in Stranger Things, che debutterà nel corso della nuova stagione in un ruolo non ancora rivelato. Sappiamo però che durante le riprese il suo personaggio aveva il nome in codice "Arlen" ed è stato descritto come un "affascinante cavaliere di nobili origini".

La data d'uscita della terza stagione de Gli Anelli del Potere non è ancora stata annunciata da Prime Video, ma potrebbe debuttare tra la seconda metà del 2026 e l'inizio del 2027 al massimo.

Stranger Things 5: Jamie Campbell Bower è Vecna/Mr. What's It in una scena

Quale personaggio interpreta Jamie Campbell Bower? Ecco alcune ipotesi

C'è stata molta speculazione sul fatto che questo personaggio possa rivelarsi il guerriero elfico Glorfindel, oppure forse Celeborn, l'amore perduto di Galadriel, menzionato nel finale della seconda stagione.

Il sito Fellowshipoffans.com sostiene di aver confermato che Jamie Campbell Bower interpreterà effettivamente "un Elfo principale tratto dai libri", e sembra piuttosto sicuro che si tratti proprio di Celeborn, il futuro marito di Galadriel che lei al momento crede morto.

Il filmato mostra anche la costruzione dei set in diverse location chiave, Daniel Weyman dall'aspetto sempre più simile a quello del Gandalf che tutti conosciamo dalla saga cinematografica di Peter Jackson, e una figura misteriosa nascosta nell'ombra (ipotizziamo si tratti del Sauron di Charlie Vickers).

Gli Anelli del Potere 2, Sauron trasformato in Annatar

Gli Anelli del Potere 3 si aprirà con un salto temporale

"La terza stagione ci porterà avanti di diversi anni rispetto agli eventi della stagione 2 e si svolgerà nel pieno della Guerra degli Elfi e di Sauron, mentre l'Oscuro Signore cerca di forgiare l'Unico Anello che gli darà il vantaggio necessario per vincere la guerra e conquistare finalmente tutta la Terra di Mezzo", recita la sinossi della stagione.

"Il team creativo ha una visione straordinaria di ciò che ci aspetta, con storie che ci hanno lasciato incantati e coinvolti. Non vediamo l'ora di proseguire questo viaggio epico, per i nostri spettatori, esplorando ancora più a fondo i leggendari racconti che hanno plasmato la Terra di Mezzo", ha dichiarato Vernon Sanders, reponsabile dei contenuti TV degli Amazon MGM Studios.