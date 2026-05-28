Moriarty: il villain nemico di Sherlock Holmes sarà protagonista di una nuova serie

Moriarty, lo storico nemico di Sherlock Holmes, sembra destinato a tornare protagonista sugli schermi televisivi con una nuova serie che verrà prodotta da Fremantle e Archery Pictures.

Il progetto, che non ha ancora un attore coinvolto nel ruolo del protagonista, sarà scritto da Chris Cornwell, già nel team di A Discoveryof Witches, e Oliver Lansley.

La sinossi della serie Moriarty

Secondo quanto dichiarato dai produttori, Moriarty sarà una "rivisitazione moderna del genere poliziesco, basata sul cattivo più famoso di tutta la letteratura investigativa".

La sinossi condivisa durante l'annuncio anticipa che negli episodi Moriarty sarà un professore di psicologia criminale all'Università di Durham, ma conduce una doppia vita segreta come mente criminale dietro ogni crimine sofisticato nel Nord dell'Inghilterra.

Andrew Scott è Moriarty nella seconda stagione di Sherlock

Quando un criminale rivale inizia un attacco al suo impero, Moriarty avrà una sola scelta: unirsi alla polizia come consulente, usando la legge come arma per smantellare il suo nemico, mantenendo al contempo nascosta la sua vera identità. Insieme alla detective Imogen Burrows, una stoica detective dello Yorkshire, formeranno una squadra temibile, ma Moriarty si renderà presto conto che la vera minaccia non è la fazione criminale rivale che sta cercando di smantellare.

Le dichiarazioni dei produttori

Il produttore Kris Thykier ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con Fremantle per dare vita allo spin-off originale e incentrato sui personaggi dell'universo di Sherlock Holmes creato da Chris Cornwell. Moriarty mostrerà al pubblico cosa serve per essere un genio del crimine, combinando il brivido del genere con un'immersione giocosa, oscura e avvincente nella psicologia del criminale".

Rebecca Dundon ha invece aggiunto sul progetto tratto dalle opere di Sir Arthur Conan Doyle, recentemente alla base di Young Sherlock: "Da tempo cercavamo un progetto su cui collaborare con Archery e quando Kris ce l'ha proposto, abbiamo subito intravisto un enorme potenziale per un franchise di successo commerciale e di ritorno, che dà vita a uno dei personaggi più enigmatici dell'universo di Sherlock Holmes".