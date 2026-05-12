Gli Anelli del Potere 3, svelate la data d’uscita e la prima immagine di Sauron

Prime Video ha finalmente reso noto quando sarà possibile vedere la terza stagione della serie tratta dalle appendici de Il Signore degli Anelli di Tolkien, insieme a una prima immagine del villain

Oltre un anno e mezzo dopo il finale della seconda stagione, Prime Video ha finalmente annunciato la data d'uscita della terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, che proseguirà gli eventi narrati nelle appendici scritte da J.R.R. Tolkien.

Non solo, lo streamer ha anche diffuso una nuova immagine del villain della storia, Sauron, che nella serie è interpretato da Charlie Vickers e che finalmente si mostrerà con il look con cui l'abbiamo incontrato per la prima volta nella saga cinematografica di Peter Jackson.

Gli Anelli del Potere: un primo piano di Galadriel

Gli Anelli del Potere 3, la data d'uscita su Prime Video

La terza stagione della serie prequel de Il Signore degli Anelli debutterà in streaming sulla piattaforma l'11 novembre 2026, in pieno autunno. La notizia è stata resa nota in vista della presentazione di Amazon agli inserzionisti in occasione degli upfronts a New York.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è ambientata migliaia di anni degli eventi della trilogia e dei film originali, durante la Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Secondo la descrizione ufficiale, la terza stagione riprenderà "nel pieno della Guerra degli Elfi e di Sauron, mentre il Signore Oscuro cerca di forgiare l'Unico Anello che gli darà il vantaggio necessario per vincere la guerra, assoggettare tutti i popoli alla sua volontà e, infine, governare tutta la Terra di Mezzo".

Gli Anelli del Potere 3, Charlie Vickers è Sauron con l'iconica corona a tre punte in un'immagine

Sauron con l'iconica corona nella nuova immagine

Prime Video ha anche diffuso una nuova foto dalla terza stagione che ritrae Charlie Vickers nei panni di Sauron con indosso il tipico costume nero e la sua riconoscibile corona a tre punte, la stessa con cui lo abbiamo incontrato per la prima volta nell'incipit de La compagnia dell'anello di Peter Jackson.

"Fin dall'inizio, questa serie ha incarnato la grandiosità, l'ambizione e la narrazione cinematografica che contraddistinguono le più grandi serie globali di Prime Video", ha dichiarato Peter Friedlander, responsabile della divisione Global Television di Amazon, in un comunicato. "La straordinaria risposta di milioni di fan in tutto il mondo ha dimostrato chiaramente che questo viaggio nella Terra di Mezzo continua a suscitare grande interesse, e che questo slancio è andato solo crescendo in vista della terza stagione".

Gli Anelli del Potere 3 si aprirà con un salto temporale

"La terza stagione ci porterà avanti di diversi anni rispetto agli eventi della stagione 2 e come detto si svolgerà nel pieno della Guerra degli Elfi e di Sauron, mentre l'Oscuro Signore cerca di forgiare l'Unico Anello.

"Il team creativo ha una visione straordinaria di ciò che ci aspetta, con storie che ci hanno lasciato incantati e coinvolti. Non vediamo l'ora di proseguire questo viaggio epico, per i nostri spettatori, esplorando ancora più a fondo i leggendari racconti che hanno plasmato la Terra di Mezzo", ha dichiarato Vernon Sanders, reponsabile dei contenuti TV degli Amazon MGM Studios.