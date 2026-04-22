Gli Anelli del Potere 3: la serie tornerà prima del previsto su Prime Video?

La serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, secondo quanto riportano le fonti di The Hollywood Reporter ritornerà sugli schermi di Prime Video prima di quanto inizialmente previsto.

Gli episodi della stagione 3 del progetto ispirato alla saga creata da J.R.R. Tolkien sembrava dovesse debuttare nel 2027, ma i fan potrebbero attendere qualche mese in meno.

Quando ritornerà la serie ispirata alla saga di Tolkien?

Il rinnovo dello show Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere era stato annunciato nel mese di febbraio 2025, a distanza di qualche mese dal season finale arrivato sulla piattaforma a ottobre 2024.

Il terzo capitolo della storia potrebbe quindi essere distribuito su Prime Video in autunno, leggermente in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto dai produttori.

Nei nuovi episodi, secondo la sinossi ufficiale, ci sarà un salto temporale di vari anni, riprendendo la narrazione all'apice della Guerra tra gli elfi e Sauron che, inoltre, vuole creare l'Unico anello che potrebbe permettergli di ottenere la vittoria e conquistare la Terra di Mezzo.

Gli interpreti della stagione 3

Nel cast dello show ci sono Charlie Vickers nella parte di Sauron, Morfydd Clark che interpreta Galadriel, Robert Aramayo nei panni di Elrond.

Tra le new entry tra gli interpreti anche quelli di Jamie Campbell Bower, Eddie Marsan, Andrew Richardson, Zubin Varla e Adam Young. La produzione non ha ancora svelato i dettagli dei personaggi che faranno il loro debutto nelle prossime puntate e non resta che attendere per scoprirli!

J.D. Payne e Patrick McKay sono gli showrunner della serie che attualmente si è interrotta con Elendil che parte per l'ovest dopo aver ricevuto la leggendaria spada come dono d'addio da Míriel (potete leggere la nostra recensione della stagione 2).