Furiosa, George Miller: 'The Irishman di Scorsese mi ha convinto a non ringiovanire il personaggio con la CGI'

George Miller ha deciso di ingaggiare un'attrice più giovane di Charlize Theron per il prequel Furiosa dopo aver visto l'esito della CGI in The Irishman di Martin Scorsese.

George Miller è stato tentato di usare la CGI per ringiovanire Charlize Theron nel prequel Furiosa: A Mad Max Saga, ma la visione di The Irishman di Martin Scorsese e Gemini Man di Ang Lee gli ha fatto cambiare idea.

Charlize Theron, interprete di Furiosa in Mad Max: Fury Road, ha confessato di avere il cuore spezzato dopo aver scoperto che non avrebbe ripreso il ruolo, ma George Miller ha spiegato chiaramente il motivo che lo ha spinto a ingaggiare Anya Taylor-Joy piuttosto che usare la CGI per ringiovanire Theron.

"Se Furiosa fosse stato girato prima di Mad Max: Fury Road, la protagonista sarebbe stata Charlize", ha spiegato Miller. "Ho iniziato a pensare, 'Forse potremmo ringiovanirla usando la CGI.' Poi ho visto registi davvero magistrali come Ang Lee e Martin Scorsese girare Gemini Man e The Irishman, e non ha funzionato. Tutto quello che pensi guardando i film è 'Funziona così questa tecnologia?'."

La scelta di Anya Taylor-Joy

George Miller ha confessato di non aver apprezzato il risultato ottenuto da Scorsese in The Irishman ringiovanendo artificialmente Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci invece di ingaggiare attori giovani per i ruoli e lui ha deciso di fare l'opposto seguendo il consiglio di Edgar Wright, che gli ha raccomandato Anya Taylor-Joy dopo averla diretta in Ultima notte a Soho.

"C'è una qualità intrinsecamente decisiva in Anya Taylor-Joy", ha detto Miller riguardo alla ricerca dell'attrice giusta per il ruolo. "È una persona molto determinata e rigorosa. Ha un fascino misterioso. E ha studiato da giovane come ballerina. Charlize si è formata da giovane come ballerina. C'è in loro una precisione che era necessaria."

