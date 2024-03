Furiosa, George Miller: 'Ecco perché ho sostituito Charlize Theron con Anya Taylor-Joy'

George Miller ha svelato il motivo che l'ha spinto a scegliere Anya Taylor-Joy nel ruolo di Furiosa al posto di Charlize Theron nel prossimo prequel della saga, Furiosa: A Mad Max Saga.

Furiosa: A Mad Max Saga - una scena del film

Il regista ha spiegato di essere riluttante all'uso della tecnologia che permette il ringiovanimento degli attori e di aver scelto Anya Taylor-Joy, suggeritagli da Edgar Wright, perché interessato ad un'attrice che potesse incarnare al meglio Furiosa.

La scelta di Anya Taylor-Joy

"Furiosa sarebbe stata sicuramente Charlize [Theron] se il film fosse stato realizzato prima di Mad Max: Fury Road. Con il passare del tempo ho cominciato a pensare 'Forse potremmo usare il ringiovanimento'. Poi ho visto registi davvero maestri come Ang Lee e Martin Scorsese fare Gemini Man e The Irishman e ho visto che non era stato risolto in modo soddisfacente. Tutto ciò che avresti visto sarebbe stato 'Guarda, quanto funziona bene questa tecnologia?'. Non sarebbe stato persuasivo" ha spiegato Miller.

"In definitiva" spiega il regista "è una risposta intuitiva. C'è una qualità intrinsecamente risoluta in Taylor-Joy. È una persona molto determinata e rigorosa. Ha un fascino misterioso. Ed è stata addestrata fin da giovane come ballerina di balletto. Charlize è stata addestrata fin da giovane come ballerina di balletto. C'è una precisione in loro che era necessaria".

Il cast di Furiosa: A Mad Max Saga comprende anche Chris Hemsworth, Lachy Hulme, Tom Burke, Nathan Jones e Angus Sampson.