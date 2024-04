Furiosa: Anya Taylor-Joy ha ricevuto un prezioso consiglio da Nicholas Hoult prima delle riprese

Anya Taylor-Joy ha svelato chi le ha dato dei consigli prima delle riprese di Furiosa, il film prequel della saga di Mad Max.

L'attrice ha infatti recitato nel progetto ideato dal regista George Miller con al centro il personaggio affidato a Charlize Theron in Fury Road.

Il confronto con l'amico e collega

L'attrice era impegnata sul set di The Menu prima di dover realizzare Furiosa: A Mad Max Saga e ha quindi potuto confrontarsi con Nicholas Hoult, uno degli interpreti proprio di Mad Max: Fury Road.

Anya Taylor-Joy, intervistata da Total Film, ha così svelato: "Questi film sono delle bestie grandi e colossali ed è un tipo di filmmaking in cui tutto è legato in modo così chirurgico che non puoi che sentirti un po' persa quando ti trovi al suo interno".

A darle un po' di sostegno è stato quindi il collega che le ha dato un semplice, ma efficace, consiglio: "Fidati di George".

Anya, inoltre, per capire bene come avvicinarsi al personaggio e all'universo creato da Miller ha visto più volte l'inizio di Fury Road, ambientato circa 15-20 anni dopo gli eventi portati sul grande schermo con Furiosa.

Cosa racconterà il film

L'atteso ritorno all'iconico mondo distopico che il pluripremiato e geniale filmmaker George Miller ha creato più di 30 anni fa, con gli emblematici film di "Mad Max", svelerà le origini del potente personaggio protagonista nel pluripremiato successo mondiale Mad Max: Fury Road.

Questo nuovo lungometraggio di Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures è prodotto da Miller e dal suo partner di lunga data, il produttore nominato agli Oscar Doug Mitchell ("Mad Max: Fury Road", "Babe, maialino coraggioso"), attraverso la loro Kennedy Miller Mitchell, con sede in Australia.

Al fianco di Taylor-Joy e Chris Hemsworth, tra i protagonisti del film troviamo anche Alyla Browne e Tim Burke.

Miller ha scritto la sceneggiatura insieme al co-sceneggiatore di Mad Max: Fury Road Nico Lathouris.