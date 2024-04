Furiosa: A Mad Max Saga, il film era stato sviluppato come un anime

Furiosa: A Mad Max Saga arriverà nelle sale di tutto il mondo il prossimo maggio dopo l'anteprima mondiale al Festival di Cannes 2024 nella sezione Fuori concorso. Tuttavia, pare che la storia fosse già nella mente di George Miller almeno da 15 anni abbondanti.

"Furiosa era già pronto, in termini di storia, 15 anni fa", ha rivelato il produttore esecutivo Doug Mitchell a Total Film. "E da allora è rimasta in sospeso, come succede spesso alle cose nel cervello di George".

"Avevamo finito di scrivere la sceneggiatura di Furiosa prima ancora di iniziare a girare Fury Road", ha confermato Miller collegato via Zoom da Sydney.

Furiosa pensato per diventare un anime

La strada per arrivare al film finito è stata sicuramente lunga. A un certo punto, Furiosa era stato immaginato come un progetto anime, poi intitolato The Peach, e doveva essere diretto da Mahiro Maeda, i cui lavori sono tra i più affascinanti di sempre, dal classico degli anni '90 Neon Genesis Evangelion allo Studio Ghibli, a uno dei cortometraggi di Animatrix.

Dopo oltre un decennio, il film è ora quasi nelle sale. Furiosa è interpretata da Anya Taylor-Joy nei panni della guerriera che combatte nella Terra Desolata. Nel cast dello spin-off/prequel di Fury Road, l'attrice è affiancata da Chris Hemsworth e Tom Burke.

La durata del film

Furiosa: A Mad Max Saga racconterà la storia della giovane Imperatrice Furiosa, interpretato da Charlize Theron in Mad Max: Fury Road. Il prequel in arrivo, rivelerà il passato di Furiosa, rapita da casa sua quando era bambina dal signore della guerra Dementus (Chris Hemsworth) e dalla sua orda di motociclisti prima di andare in cerca di vendetta per riunirsi alla sua famiglia e alla sua terra natale.

Recentemente, è stato riportato che il film sarà il più lungo dell'intero franchise di Mad Max, con una durata di 2 ore e 28 minuti.